В мире Внучка главы политбюро ХАМАС погибла при израильском ударе 10 ноября 2023 в 22:14 Размер текста - 17 + Удар израильских сил унес жизнь внучки главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет Safa Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В результате израильского удара по сектору Газа погибла внучка главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Руа Хаммам. Об этом сообщает агентство Safa. «Руа Хаммам погибла при израильском ударе», — говорится в материале агентства. Там добавили, что внучка главы политбюро ХАМАС была студенткой-медиком и в момент удара находилась в секторе Газа. В результате израильского удара по сектору Газа погибла внучка главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Руа Хаммам. Об этом сообщает агентство Safa. «Руа Хаммам погибла при израильском ударе», — говорится в материале агентства. Там добавили, что внучка главы политбюро ХАМАС была студенткой-медиком и в момент удара находилась в секторе Газа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям