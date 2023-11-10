Внучка главы политбюро ХАМАС погибла при израильском ударе

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Удар израильских сил унес жизнь внучки главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет Safa Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В результате израильского удара по сектору Газа погибла внучка главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Руа Хаммам. Об этом сообщает агентство Safa.

«Руа Хаммам погибла при израильском ударе», — говорится в материале агентства. Там добавили, что внучка главы политбюро ХАМАС была студенткой-медиком и в момент удара находилась в секторе Газа.

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В результате израильского удара по сектору Газа погибла внучка главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Руа Хаммам. Об этом сообщает агентство Safa. «Руа Хаммам погибла при израильском ударе», — говорится в материале агентства. Там добавили, что внучка главы политбюро ХАМАС была студенткой-медиком и в момент удара находилась в секторе Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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