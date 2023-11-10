Внучка главы политбюро ХАМАС погибла при израильском ударе

Удар израильских сил унес жизнь внучки главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет Safa
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В результате израильского удара по сектору Газа погибла внучка главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Руа Хаммам. Об этом сообщает агентство Safa.
«Руа Хаммам погибла при израильском ударе», —
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