Водитель грузовика «Mercedes» скончался от полученных травм (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Смертельное ДТП произошло на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган» 10 ноября в 13:40, водитель тягача марки «Mercedes» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «DAF». Владелец «Mercedes» скончался от полученных травм в Белоярской ЦРБ. Информация о происшествии появилась в telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

«Водитель, управляя тягачом „Мерседес Бенц“, двигаясь в сторону Екатеринбурга, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „DAF“. Водитель автомобиля „Мерседес Бенц“ с травмами различной степени тяжести доставлен в Белоярскую ЦРБ, где впоследствии скончался», — сообщают ГИБДД.

По состоянию погибшего назначена химико-токсикологическая экспертиза. По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что дорогу из Екатеринбурга в Курган перекрыли из-за столкновения двух грузовиков. Инспекторам пришлось закрыть движение в обе стороны, открылась она только в 16:52.

Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/4110)