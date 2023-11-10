Появились подробности смертельного ДТП грузовиков в Заречном. Фото

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Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, скорость, грузовик, движение, весовой контроль, камаз, дорога, грузовой автомобиль, транспортный контроль
Водитель грузовика «Mercedes» скончался от полученных травм (архивное фото) Фото:

Смертельное ДТП произошло на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган» 10 ноября в 13:40, водитель тягача марки «Mercedes» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «DAF». Владелец «Mercedes» скончался от полученных травм в Белоярской ЦРБ. Информация о происшествии появилась в telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

«Водитель, управляя тягачом „Мерседес Бенц“, двигаясь в сторону Екатеринбурга, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „DAF“. Водитель автомобиля „Мерседес Бенц“ с травмами различной степени тяжести доставлен в Белоярскую ЦРБ, где впоследствии скончался», — сообщают ГИБДД.

По состоянию погибшего назначена химико-токсикологическая экспертиза. По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что дорогу из Екатеринбурга в Курган перекрыли из-за столкновения двух грузовиков. Инспекторам пришлось закрыть движение в обе стороны, открылась она только в 16:52.

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Смертельное ДТП произошло на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган» 10 ноября в 13:40, водитель тягача марки «Mercedes» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «DAF». Владелец «Mercedes» скончался от полученных травм в Белоярской ЦРБ. Информация о происшествии появилась в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. «Водитель, управляя тягачом „Мерседес Бенц“, двигаясь в сторону Екатеринбурга, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „DAF“. Водитель автомобиля „Мерседес Бенц“ с травмами различной степени тяжести доставлен в Белоярскую ЦРБ, где впоследствии скончался», — сообщают ГИБДД. По состоянию погибшего назначена химико-токсикологическая экспертиза. По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что дорогу из Екатеринбурга в Курган перекрыли из-за столкновения двух грузовиков. Инспекторам пришлось закрыть движение в обе стороны, открылась она только в 16:52.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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