В Екатеринбурге произошло ДТП с участием четырех машин. Фото, видео

10 ноября 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, устроивший ДТП водитель, был пьян (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге напротив ТЦ «Омега» произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Водитель машины марки «Ssang Yong», не справившись с управлением, протаранил несколько других авто. Об этом сообщили URA.RU очевидцы происшествия. «В 21:45 напротив ТЦ „Омега“ водитель на китайском автомобиле въехал, собрал четыре автомобиля. По словам находящихся там людей он был пьян», — сообщил очевидец ДТП. На месте работают сотрудники ГБДД и МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил. Фото: очевидец ДТП Фото: очевидец ДТП

В Екатеринбурге напротив ТЦ «Омега» произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Водитель машины марки «Ssang Yong», не справившись с управлением, протаранил несколько других авто. Об этом сообщили URA.RU очевидцы происшествия. «В 21:45 напротив ТЦ „Омега“ водитель на китайском автомобиле въехал, собрал четыре автомобиля. По словам находящихся там людей он был пьян», — сообщил очевидец ДТП. На месте работают сотрудники ГБДД и МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.