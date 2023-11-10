10 ноября 2023

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием четырех машин. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
По словам очевидцев, устроивший ДТП водитель, был пьян (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге напротив ТЦ «Омега» произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Водитель машины марки «Ssang Yong», не справившись с управлением, протаранил несколько других авто. Об этом сообщили URA.RU очевидцы происшествия.

«В 21:45 напротив ТЦ „Омега“ водитель на китайском автомобиле въехал, собрал четыре автомобиля. По словам находящихся там людей он был пьян», — сообщил очевидец ДТП. На месте работают сотрудники ГБДД и МЧС.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.

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В Екатеринбурге напротив ТЦ «Омега» произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Водитель машины марки «Ssang Yong», не справившись с управлением, протаранил несколько других авто. Об этом сообщили URA.RU очевидцы происшествия. «В 21:45 напротив ТЦ „Омега“ водитель на китайском автомобиле въехал, собрал четыре автомобиля. По словам находящихся там людей он был пьян», — сообщил очевидец ДТП. На месте работают сотрудники ГБДД и МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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