По словам очевидцев, устроивший ДТП водитель, был пьян (архивное фото)
В Екатеринбурге напротив ТЦ «Омега» произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Водитель машины марки «Ssang Yong», не справившись с управлением, протаранил несколько других авто. Об этом сообщили URA.RU очевидцы происшествия.
«В 21:45 напротив ТЦ „Омега“ водитель на китайском автомобиле въехал, собрал четыре автомобиля. По словам находящихся там людей он был пьян», — сообщил очевидец ДТП. На месте работают сотрудники ГБДД и МЧС.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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