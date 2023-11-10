WADA повторно потребовало дисквалификации Камилы Валиевой

11 ноября 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Решение по делу Камилы Валиевой будет принято до конца января 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Всемирное антидопинговое агентство (WADA) повторно потребовало четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое заявление агентство сделало на Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает пресс-служба WADA. «WADA обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта <…> Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — цитирует требование Всемирного антидопингового агентства ТАСС. Ранее CAS заявил, что решение по делу Камилы Валиевой будет принято до конца января 2024 года. В сентябре Всемирное антидопинговое агентство не сообщило фигуристке об обнаружении положительной допинг пробы, что является нарушением протокола, напоминает «Национальная служба новостей».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) повторно потребовало четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое заявление агентство сделало на Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает пресс-служба WADA. «WADA обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта <…> Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — цитирует требование Всемирного антидопингового агентства ТАСС. Ранее CAS заявил, что решение по делу Камилы Валиевой будет принято до конца января 2024 года. В сентябре Всемирное антидопинговое агентство не сообщило фигуристке об обнаружении положительной допинг пробы, что является нарушением протокола, напоминает «Национальная служба новостей».