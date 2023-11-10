WADA повторно потребовало дисквалификации Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) повторно потребовало четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое заявление агентство сделало на Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает пресс-служба WADA.
«WADA обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта <…> Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — цитирует требование Всемирного антидопингового агентства ТАСС.
Ранее CAS заявил, что решение по делу Камилы Валиевой будет принято до конца января 2024 года. В сентябре Всемирное антидопинговое агентство не сообщило фигуристке об обнаружении положительной допинг пробы, что является нарушением протокола, напоминает «Национальная служба новостей».
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