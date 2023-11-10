10 ноября 2023

WADA повторно потребовало дисквалификации Камилы Валиевой

© Служба новостей «URA.RU»
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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Решение по делу Камилы Валиевой будет принято до конца января 2024 года Фото:

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) повторно потребовало четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое заявление агентство сделало на Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает пресс-служба WADA.

«WADA обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта <…> Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — цитирует требование Всемирного антидопингового агентства ТАСС.

Ранее CAS заявил, что решение по делу Камилы Валиевой будет принято до конца января 2024 года. В сентябре Всемирное антидопинговое агентство не сообщило фигуристке об обнаружении положительной допинг пробы, что является нарушением протокола, напоминает «Национальная служба новостей».

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) повторно потребовало четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое заявление агентство сделало на Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает пресс-служба WADA. «WADA обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта <…> Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — цитирует требование Всемирного антидопингового агентства ТАСС. Ранее CAS заявил, что решение по делу Камилы Валиевой будет принято до конца января 2024 года. В сентябре Всемирное антидопинговое агентство не сообщило фигуристке об обнаружении положительной допинг пробы, что является нарушением протокола, напоминает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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