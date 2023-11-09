Премьер Эстонии выступила против перемирия Украины и РФ. Видео

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица, сбойка
Кайе Каллас заявила, что Россия и Украина сейчас не должны вести переговоры по прекращению боевых действий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина и Россия не должны начинать переговорный процесс из-за того, что в будущем возможно новое противостояние. Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас, которой позвонили пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

«Если мы попытаемся добиться перемирия прямо сейчас, то на самом деле у нас будет более продолжительная война. Это не в интересах Европы», — заявила Кая Каллас в разговоре с пранкерами. Они выложили видео в своем telegram-канале.

Ранее пранкеры звонили премьер-министру Италии Джордже Мелони. Та заявила, что Запад устал от конфликта на Украине, поэтому в скором времени могут начаться переговоры. Спустя время телеканал NBC сообщил, что европейские и американские чиновники стали обсуждать условия, на которые готов пойти Киев.

О том, кто такие Вован и Лексус, ранее писало URA.RU. Они звонят европейским политикам, представляясь министрами или лидерами других государств.

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Украина и Россия не должны начинать переговорный процесс из-за того, что в будущем возможно новое противостояние. Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас, которой позвонили пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). «Если мы попытаемся добиться перемирия прямо сейчас, то на самом деле у нас будет более продолжительная война. Это не в интересах Европы», — заявила Кая Каллас в разговоре с пранкерами. Они выложили видео в своем telegram-канале. Ранее пранкеры звонили премьер-министру Италии Джордже Мелони. Та заявила, что Запад устал от конфликта на Украине, поэтому в скором времени могут начаться переговоры. Спустя время телеканал NBC сообщил, что европейские и американские чиновники стали обсуждать условия, на которые готов пойти Киев. О том, кто такие Вован и Лексус, ранее писало URA.RU. Они звонят европейским политикам, представляясь министрами или лидерами других государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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