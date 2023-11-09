Премьер Эстонии выступила против перемирия Украины и РФ. Видео

09 ноября 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Кайе Каллас заявила, что Россия и Украина сейчас не должны вести переговоры по прекращению боевых действий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина и Россия не должны начинать переговорный процесс из-за того, что в будущем возможно новое противостояние. Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас, которой позвонили пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). «Если мы попытаемся добиться перемирия прямо сейчас, то на самом деле у нас будет более продолжительная война. Это не в интересах Европы», — заявила Кая Каллас в разговоре с пранкерами. Они выложили видео в своем telegram-канале. Ранее пранкеры звонили премьер-министру Италии Джордже Мелони. Та заявила, что Запад устал от конфликта на Украине, поэтому в скором времени могут начаться переговоры. Спустя время телеканал NBC сообщил, что европейские и американские чиновники стали обсуждать условия, на которые готов пойти Киев. О том, кто такие Вован и Лексус, ранее писало URA.RU. Они звонят европейским политикам, представляясь министрами или лидерами других государств.

Украина и Россия не должны начинать переговорный процесс из-за того, что в будущем возможно новое противостояние. Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас, которой позвонили пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). «Если мы попытаемся добиться перемирия прямо сейчас, то на самом деле у нас будет более продолжительная война. Это не в интересах Европы», — заявила Кая Каллас в разговоре с пранкерами. Они выложили видео в своем telegram-канале. Ранее пранкеры звонили премьер-министру Италии Джордже Мелони. Та заявила, что Запад устал от конфликта на Украине, поэтому в скором времени могут начаться переговоры. Спустя время телеканал NBC сообщил, что европейские и американские чиновники стали обсуждать условия, на которые готов пойти Киев. О том, кто такие Вован и Лексус, ранее писало URA.RU. Они звонят европейским политикам, представляясь министрами или лидерами других государств.