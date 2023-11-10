Челябинская кошка Соня спасла девочку от пожара

Кошка Соня всеми силами царапала дверь комнаты, где спала хозяйка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время пожара, произошедшего в селе Радиомайка Челябинской области, кошка по кличке Соня помогла несовершеннолетней девочки спастись от пожара. Об этом сообщили в telegram-канале ГУ МЧС по Челябинской области.

«Из-за короткого замыкания в электросчетчике, установленного в кухне, началось возгорание. В этот момент в доме находилась несовершеннолетняя дочь хозяев, она спала в своей комнате. Девочку разбудила кошка Соня: она настойчиво скреблась в дверь комнаты», — поясняют в пресс-службе ведомства. Девочка услышала призывы кошки, увидела сильное задымление и вместе с Соней выскочила в окно.

Прибывший на место возгорания отряд пожарных справился с огнем. Герой спасатель кошка Соня и ее хозяйка не пострадали. Случай спасения животным произошел еще 2 ноября, но только сейчас стали известны подробности.