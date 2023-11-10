10 ноября 2023

Челябинская кошка Соня спасла девочку от пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Георгием Сатаровым. Москва, кошка, кот, котик, милота, британка, британская короткошерстая
Кошка Соня всеми силами царапала дверь комнаты, где спала хозяйка Фото:

Во время пожара, произошедшего в селе Радиомайка Челябинской области, кошка по кличке Соня помогла несовершеннолетней девочки спастись от пожара. Об этом сообщили в telegram-канале ГУ МЧС по Челябинской области.

«Из-за короткого замыкания в электросчетчике, установленного в кухне, началось возгорание. В этот момент в доме находилась несовершеннолетняя дочь хозяев, она спала в своей комнате. Девочку разбудила кошка Соня: она настойчиво скреблась в дверь комнаты», — поясняют в пресс-службе ведомства. Девочка услышала призывы кошки, увидела сильное задымление и вместе с Соней выскочила в окно.

Прибывший на место возгорания отряд пожарных справился с огнем. Герой спасатель кошка Соня и ее хозяйка не пострадали. Случай спасения животным произошел еще 2 ноября, но только сейчас стали известны подробности.

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Во время пожара, произошедшего в селе Радиомайка Челябинской области, кошка по кличке Соня помогла несовершеннолетней девочки спастись от пожара. Об этом сообщили в telegram-канале ГУ МЧС по Челябинской области. «Из-за короткого замыкания в электросчетчике, установленного в кухне, началось возгорание. В этот момент в доме находилась несовершеннолетняя дочь хозяев, она спала в своей комнате. Девочку разбудила кошка Соня: она настойчиво скреблась в дверь комнаты», — поясняют в пресс-службе ведомства. Девочка услышала призывы кошки, увидела сильное задымление и вместе с Соней выскочила в окно. Прибывший на место возгорания отряд пожарных справился с огнем. Герой спасатель кошка Соня и ее хозяйка не пострадали. Случай спасения животным произошел еще 2 ноября, но только сейчас стали известны подробности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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