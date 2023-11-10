Полиция подняла минимальный возраст участников концерта скандального рэпера в Екатеринбурге

На концерт Scally Milano в Екатеринбурге не пустят несовершеннолетних

11 ноября 2023 в 04:55 Размер текста - 17 +

Для фанатов, которые не смогут прийти на концерт, будет организована фан-встреча Фото: Марина Молдавская © URA.RU УМВД России по Екатеринбургу установило новое возрастное ограничение на концерт скандального рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) 19 ноября. Теперь на выступление смогут попасть только зрители, достигшие 18 лет. Для фанатов младше возрастного ценза будет организованна фан-встреча, сообщает telegram-канал «СТАЯ». «Сегодня УМВД Екатеринбурга установило новое возрастное ограничение на сольный концерт Scally Milano в Екатеринбурге. Теперь на мероприятие можно попасть только с 18 лет. Какой-то недоброжелатель написал заявление, что у Даниила присутствует в треках нецензурная брань и жестокие выражения», — говорится в сообщении. Уточняется, что команда артиста позаботилась о том, чтобы во время концерта использовались только «чистые версии» песен без «мата и прочего». Купившие билеты фанаты, которым не исполнилось 18 лет, могут попасть на фан-встречу пред концертом, где они смогут взять автограф музыканта и сфотографироваться. Вернуть деньги за билет можно в группе концерта «ВКонтакте». Ранее концерты Даниила Дмитриева в Екатеринбурге и Челябинске переносили на неопределенную дату. В конце октября артист не смог выступать по состоянию здоровья.

УМВД России по Екатеринбургу установило новое возрастное ограничение на концерт скандального рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) 19 ноября. Теперь на выступление смогут попасть только зрители, достигшие 18 лет. Для фанатов младше возрастного ценза будет организованна фан-встреча, сообщает telegram-канал «СТАЯ». «Сегодня УМВД Екатеринбурга установило новое возрастное ограничение на сольный концерт Scally Milano в Екатеринбурге. Теперь на мероприятие можно попасть только с 18 лет. Какой-то недоброжелатель написал заявление, что у Даниила присутствует в треках нецензурная брань и жестокие выражения», — говорится в сообщении. Уточняется, что команда артиста позаботилась о том, чтобы во время концерта использовались только «чистые версии» песен без «мата и прочего». Купившие билеты фанаты, которым не исполнилось 18 лет, могут попасть на фан-встречу пред концертом, где они смогут взять автограф музыканта и сфотографироваться. Вернуть деньги за билет можно в группе концерта «ВКонтакте». Ранее концерты Даниила Дмитриева в Екатеринбурге и Челябинске переносили на неопределенную дату. В конце октября артист не смог выступать по состоянию здоровья.