Россиян предупредили о новом способе обмана при покупке автомобиля

Autonews: мошенники придумали новую схему обмана с ввезенными в РФ авто

11 ноября 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Руслан Кривонос порекомендовал проверять таможенную декларацию при покупке авто Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мошенники при продаже автомобилей регистрируют их на третьих лиц. Об этом сообщил специалист по продаже автомобилей Руслан Кривонос. Он порекомендовал проверять таможенную декларацию при покупке машины. «Чтобы быть уверенным, что автомобиль чист, нужно запрашивать у продавца, в том числе грузовую таможенную декларацию. <…> Что касается подставных лиц, на которых оформляют такие автомобили, то схемы могут быть разными», — заявил Кривонос в беседе с Autonews.ru. Он предупредил, что мошенники могут оформить машины на бездомных или малоимущих и потом их перепродать. Эксперт отметил, что никаких сборов с данной категории граждан таможенные службы не имеют право взыскивать. По словам Кривоноса, купившим по незнанию нерастаможенную машину придется оплатить также налоговую пошлину и НДС помимо утильсбора. Владивостокская таможня сообщила, что мошенники занимаются продажей еще не выпущенных автомобилей, пришедших в адрес юридических лиц со складов временного хранения. В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что схемы импорта в РФ с привлечением третьих лиц и организаций-посредников чаще всего не относятся к требованиям ввоза с использованием льготной ставки утильсбора. Отмечается, что речь идет о тех посредниках, которые способны оказывать услуги по растаможиванию автомобилей на территории стран ЕАЭС. Они предлагают сэкономить денежные средства за счет манипуляций с налоговыми, таможенными и иными обязательствами. «В отношении ввезенных таким образом автомобилей утильсбор оплачивается по полной ставке», — говорится в сообщении ведомства. С 1 августа 2023 года ставка утильсбора для импортных машин сильно увеличилась, передает телеканал 360. За каждый автомобиль с объемом двигателя от двух до трех литров оформитель должен выплатить 844 тысяч рублей, с мотором объемом от трех до 3,5 литров — 970 тысяч, более 3,5 литров — 1,25 миллиона. Автоэксперт Егор Васильев сообщил, что из-за повышения утильсбора для машин призвано сместить серые схемы параллельного импорта с рынка и помочь его стимулировать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мошенники при продаже автомобилей регистрируют их на третьих лиц. Об этом сообщил специалист по продаже автомобилей Руслан Кривонос. Он порекомендовал проверять таможенную декларацию при покупке машины. «Чтобы быть уверенным, что автомобиль чист, нужно запрашивать у продавца, в том числе грузовую таможенную декларацию. <…> Что касается подставных лиц, на которых оформляют такие автомобили, то схемы могут быть разными», — заявил Кривонос в беседе с Autonews.ru. Он предупредил, что мошенники могут оформить машины на бездомных или малоимущих и потом их перепродать. Эксперт отметил, что никаких сборов с данной категории граждан таможенные службы не имеют право взыскивать. По словам Кривоноса, купившим по незнанию нерастаможенную машину придется оплатить также налоговую пошлину и НДС помимо утильсбора. Владивостокская таможня сообщила, что мошенники занимаются продажей еще не выпущенных автомобилей, пришедших в адрес юридических лиц со складов временного хранения. В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что схемы импорта в РФ с привлечением третьих лиц и организаций-посредников чаще всего не относятся к требованиям ввоза с использованием льготной ставки утильсбора. Отмечается, что речь идет о тех посредниках, которые способны оказывать услуги по растаможиванию автомобилей на территории стран ЕАЭС. Они предлагают сэкономить денежные средства за счет манипуляций с налоговыми, таможенными и иными обязательствами. «В отношении ввезенных таким образом автомобилей утильсбор оплачивается по полной ставке», — говорится в сообщении ведомства. С 1 августа 2023 года ставка утильсбора для импортных машин сильно увеличилась, передает телеканал 360. За каждый автомобиль с объемом двигателя от двух до трех литров оформитель должен выплатить 844 тысяч рублей, с мотором объемом от трех до 3,5 литров — 970 тысяч, более 3,5 литров — 1,25 миллиона. Автоэксперт Егор Васильев сообщил, что из-за повышения утильсбора для машин призвано сместить серые схемы параллельного импорта с рынка и помочь его стимулировать.