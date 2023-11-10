Пермский педофил досрочно выйдет из колонии

Пермский педофил по решению суда освободится на пять лет раньше из колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский педофил Темнослав Кузнецов выйдет из колонии на пять лет раньше. Информация об этом появилась в СМИ.

«Четвертый апелляционный суд снизил срок осужденному Темнославу Кузнецову с 15 до 10 лет колонии строгого режима. Дополнительным наказанием после освобождения будет запрет на 10 лет заниматься педагогической деятельностью», — пишет «КП — Пермь» со ссылкой на судебное решение.

По данным издания, Кузнецов охотился на восьмилетних девочек во дворе многоэтажки в Свердловском районе Перми. В лифте дома он снял штаны и показал второклассницам свое «хозяйство». Девочкам понадобилась реабилитация специалистов психологического центра.

Ранее пермяк, долгое время насиловавший свою падчерицу, отправился в колонию строго режима. Преступления мужчины раскрылись, когда девочка показала специальный жест в своем аккаунте в соцсети, на который отреагировала ее подруга.