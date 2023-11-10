10 ноября 2023

Пермский педофил досрочно выйдет из колонии

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Пермский педофил по решению суда освободится на пять лет раньше из колонии Фото:

Пермский педофил Темнослав Кузнецов выйдет из колонии на пять лет раньше. Информация об этом появилась в СМИ.

«Четвертый апелляционный суд снизил срок осужденному Темнославу Кузнецову с 15 до 10 лет колонии строгого режима. Дополнительным наказанием после освобождения будет запрет на 10 лет заниматься педагогической деятельностью», — пишет «КП — Пермь» со ссылкой на судебное решение.

По данным издания, Кузнецов охотился на восьмилетних девочек во дворе многоэтажки в Свердловском районе Перми. В лифте дома он снял штаны и показал второклассницам свое «хозяйство». Девочкам понадобилась реабилитация специалистов психологического центра.

Ранее пермяк, долгое время насиловавший свою падчерицу, отправился в колонию строго режима. Преступления мужчины раскрылись, когда девочка показала специальный жест в своем аккаунте в соцсети, на который отреагировала ее подруга.

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Пермский педофил Темнослав Кузнецов выйдет из колонии на пять лет раньше. Информация об этом появилась в СМИ. «Четвертый апелляционный суд снизил срок осужденному Темнославу Кузнецову с 15 до 10 лет колонии строгого режима. Дополнительным наказанием после освобождения будет запрет на 10 лет заниматься педагогической деятельностью», — пишет «КП — Пермь» со ссылкой на судебное решение. По данным издания, Кузнецов охотился на восьмилетних девочек во дворе многоэтажки в Свердловском районе Перми. В лифте дома он снял штаны и показал второклассницам свое «хозяйство». Девочкам понадобилась реабилитация специалистов психологического центра. Ранее пермяк, долгое время насиловавший свою падчерицу, отправился в колонию строго режима. Преступления мужчины раскрылись, когда девочка показала специальный жест в своем аккаунте в соцсети, на который отреагировала ее подруга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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