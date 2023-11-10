В ХМАО погода мешает образованию зимников

В Нижневартовском районе (ХМАО) из-за теплой погоды, не характерной для региона в данное время года, не могут установиться стабильные морозы. По информации регионального управления МЧС, это является причиной отсутствия зимников (автомобильная дорога, используемая только в зимних условиях, при минусовой температуре — прим. URA.RU) по состоянию на 11 ноября.
«Информация МЧС России на 11 ноября 2023 г. Сложившиеся климатические условия не позволяют установиться морозам на территории Нижневартовска и Нижневартовского района. Теплая погода вносит коррективы по работе переправ через реки Нижневартовского региона. Сегодня „зимников“ еще нет», — сообщает пресс-служба нижневартовского пожарно-спасательного отряда в соцсети «ВКонтакте».
Из-за отсутствия зимников переправа «Обь Сервис» закрыта. На переправах в районе сел Охтеурье и Большетархово установлены понтонные мосты, а в направлении Орехово-Ермаковского месторождения работает баржа.
Ранее в ХМАО с 1 ноября начались подготовительные работы по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Работы продлятся до 25 декабря.
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