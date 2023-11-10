10 ноября 2023

Челябинец остался без денег после решения стать инвестором

В Озерске мужчина лишился миллиона рублей из-за мошенников
© Служба новостей «URA.RU»
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«Брокеры» перестали выходить на связь, когда потерпевший решил вывести прибыль Фото:

В городе Озерске (Челябинской области) мужчина лишился одного миллиона рублей, решив стать инвестором. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале.

«[Потерпевший] зарегистрировался на сайте, создал личный кабинет и оформил кредит в один миллион 300 тысяч рублей, чтобы переводить якобы трейдеру денежные средства.<…> Когда потерпевший решил вывести „прибыль“, брокеры перестали выходить на связь», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 53-летний психолог из Челябинской области перевела мошенникам, представившимся силовиками, 4,3 миллиона рублей. Женщине пришлось заложить квартиру, чтобы взять необходимую сумму в кредит. В краже денег мошенники использовали схему «безопасный счет».

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В городе Озерске (Челябинской области) мужчина лишился одного миллиона рублей, решив стать инвестором. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале. «[Потерпевший] зарегистрировался на сайте, создал личный кабинет и оформил кредит в один миллион 300 тысяч рублей, чтобы переводить якобы трейдеру денежные средства.<…> Когда потерпевший решил вывести „прибыль“, брокеры перестали выходить на связь», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Ранее 53-летний психолог из Челябинской области перевела мошенникам, представившимся силовиками, 4,3 миллиона рублей. Женщине пришлось заложить квартиру, чтобы взять необходимую сумму в кредит. В краже денег мошенники использовали схему «безопасный счет».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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