Челябинец остался без денег после решения стать инвестором

В городе Озерске (Челябинской области) мужчина лишился одного миллиона рублей, решив стать инвестором. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале.
«[Потерпевший] зарегистрировался на сайте, создал личный кабинет и оформил кредит в один миллион 300 тысяч рублей, чтобы переводить якобы трейдеру денежные средства.<…> Когда потерпевший решил вывести „прибыль“, брокеры перестали выходить на связь», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 53-летний психолог из Челябинской области перевела мошенникам, представившимся силовиками, 4,3 миллиона рублей. Женщине пришлось заложить квартиру, чтобы взять необходимую сумму в кредит. В краже денег мошенники использовали схему «безопасный счет».
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