Челябинский психолог отдала мошенникам 4,3 млн рублей

23 августа 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Женщина переводила деньги через банкоматы на «безопасный» счет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Психолог из Челябинской области перевела мошенникам, представившимся силовиками, 4,3 млн рублей. Женщине пришлось заложить квартиру, чтобы взять необходимую сумму в кредит, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка. «53-летняя психолог из Троицка заявила в полицию о хищении 4,3 млн рублей. В краже денег использовали схему „безопасный счет“. Женщине якобы звонили сотрудники правоохранительных органов и банков. В сумме она перевела мошенникам 4,3 млн рублей и заложила квартиру», — уточнили URA.RU в главке. Женщине заявили, что с ее счета происходят переводы. Лжеправоохранитель уточнил, что находится в Москве, и передал трубку сотруднику банка. Там ей объяснили, единственный способ сохранить свои деньги — оформить займы. Психолог перевела 320 тысяч своих накоплений на «безопасный» счет и отправилась в банки Троицка. В них ей одобрили полтора миллиона рублей под залог квартиры, которые она и отправила. На следующий день психологу пришла повестка о том, что ее ждут в правоохранительных органах Челябинска. Женщина приехала и опять получила звонок от якобы сотрудника банка. В этот раз она оформила кредит и перевела 1,6 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Психолог из Челябинской области перевела мошенникам, представившимся силовиками, 4,3 млн рублей. Женщине пришлось заложить квартиру, чтобы взять необходимую сумму в кредит, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка. «53-летняя психолог из Троицка заявила в полицию о хищении 4,3 млн рублей. В краже денег использовали схему „безопасный счет“. Женщине якобы звонили сотрудники правоохранительных органов и банков. В сумме она перевела мошенникам 4,3 млн рублей и заложила квартиру», — уточнили URA.RU в главке. Женщине заявили, что с ее счета происходят переводы. Лжеправоохранитель уточнил, что находится в Москве, и передал трубку сотруднику банка. Там ей объяснили, единственный способ сохранить свои деньги — оформить займы. Психолог перевела 320 тысяч своих накоплений на «безопасный» счет и отправилась в банки Троицка. В них ей одобрили полтора миллиона рублей под залог квартиры, которые она и отправила. На следующий день психологу пришла повестка о том, что ее ждут в правоохранительных органах Челябинска. Женщина приехала и опять получила звонок от якобы сотрудника банка. В этот раз она оформила кредит и перевела 1,6 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).