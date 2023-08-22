22 августа 2023

Челябинский психолог отдала мошенникам 4,3 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина переводила деньги через банкоматы на «безопасный» счет Фото:

Психолог из Челябинской области перевела мошенникам, представившимся силовиками, 4,3 млн рублей. Женщине пришлось заложить квартиру, чтобы взять необходимую сумму в кредит, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка.

«53-летняя психолог из Троицка заявила в полицию о хищении 4,3 млн рублей. В краже денег использовали схему „безопасный счет“. Женщине якобы звонили сотрудники правоохранительных органов и банков. В сумме она перевела мошенникам 4,3 млн рублей и заложила квартиру», — уточнили URA.RU в главке.

Женщине заявили, что с ее счета происходят переводы. Лжеправоохранитель уточнил, что находится в Москве, и передал трубку сотруднику банка. Там ей объяснили, единственный способ сохранить свои деньги — оформить займы. Психолог перевела 320 тысяч своих накоплений на «безопасный» счет и отправилась в банки Троицка. В них ей одобрили полтора миллиона рублей под залог квартиры, которые она и отправила.

На следующий день психологу пришла повестка о том, что ее ждут в правоохранительных органах Челябинска. Женщина приехала и опять получила звонок от якобы сотрудника банка. В этот раз она оформила кредит и перевела 1,6 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

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Психолог из Челябинской области перевела мошенникам, представившимся силовиками, 4,3 млн рублей. Женщине пришлось заложить квартиру, чтобы взять необходимую сумму в кредит, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка. «53-летняя психолог из Троицка заявила в полицию о хищении 4,3 млн рублей. В краже денег использовали схему „безопасный счет“. Женщине якобы звонили сотрудники правоохранительных органов и банков. В сумме она перевела мошенникам 4,3 млн рублей и заложила квартиру», — уточнили URA.RU в главке. Женщине заявили, что с ее счета происходят переводы. Лжеправоохранитель уточнил, что находится в Москве, и передал трубку сотруднику банка. Там ей объяснили, единственный способ сохранить свои деньги — оформить займы. Психолог перевела 320 тысяч своих накоплений на «безопасный» счет и отправилась в банки Троицка. В них ей одобрили полтора миллиона рублей под залог квартиры, которые она и отправила. На следующий день психологу пришла повестка о том, что ее ждут в правоохранительных органах Челябинска. Женщина приехала и опять получила звонок от якобы сотрудника банка. В этот раз она оформила кредит и перевела 1,6 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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