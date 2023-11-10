На участке, где перевернулась машина, организовано реверсивное движение
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе самосвал улетел в кювет. В районе города Сим в обе стороны скопилась огромная пробка, организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.
«На 1597 км автодороги Москва-Челябинск в Ашинском районе производится эвакуация транспортного средства с привлечением дорожных служб. Организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе города Сим образовались огромные пробки в обе стороны движения.
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