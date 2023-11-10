10 ноября 2023

На челябинской трассе самосвал улетел в кювет. Видео

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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, трасса, перевернувшийся грузовик, самосвал, авария
На участке, где перевернулась машина, организовано реверсивное движение Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе самосвал улетел в кювет. В районе города Сим в обе стороны скопилась огромная пробка, организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.

«На 1597 км автодороги Москва-Челябинск в Ашинском районе производится эвакуация транспортного средства с привлечением дорожных служб. Организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе города Сим образовались огромные пробки в обе стороны движения.

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В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе самосвал улетел в кювет. В районе города Сим в обе стороны скопилась огромная пробка, организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. «На 1597 км автодороги Москва-Челябинск в Ашинском районе производится эвакуация транспортного средства с привлечением дорожных служб. Организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе города Сим образовались огромные пробки в обе стороны движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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