Развлечения В ЯНАО на интеллектуальном турнире сразятся эрудиты из УрФО и ДНР 11 ноября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 + В турнире примут участие более 50 команд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 18 и 19 ноября состоится турнир на кубок губернатора ЯНАО «Битва интеллектов — 2023». Мэр города Алексей Романов сообщил, что в этот раз на состязание приедут молодые эрудиты со всего УрФО и из Волновахского района ДНР. «18 и 19 ноября в Ноябрьске пройдет турнир на Кубок губернатора ЯНАО „Битва интеллектов-2023“. Приедут молодые эрудиты из Уральского федерального округа, Волновахского района Донецкой Народной Республики, городов и поселков Ямала», — сообщил Романов в своем telegram-канале. В турнире примет участие более 50 сильнейших команд. Участники отборочных турниров разделены на три лиги: школьная студенческая и рабочей молодежи. Вести турнир приедут звезды «Что? Где? Когда?» — Алена Повышева и Павел Ершов. В Ноябрьске (ЯНАО) 18 и 19 ноября состоится турнир на кубок губернатора ЯНАО «Битва интеллектов — 2023». Мэр города Алексей Романов сообщил, что в этот раз на состязание приедут молодые эрудиты со всего УрФО и из Волновахского района ДНР. «18 и 19 ноября в Ноябрьске пройдет турнир на Кубок губернатора ЯНАО „Битва интеллектов-2023“. Приедут молодые эрудиты из Уральского федерального округа, Волновахского района Донецкой Народной Республики, городов и поселков Ямала», — сообщил Романов в своем telegram-канале. В турнире примет участие более 50 сильнейших команд. Участники отборочных турниров разделены на три лиги: школьная студенческая и рабочей молодежи. Вести турнир приедут звезды «Что? Где? Когда?» — Алена Повышева и Павел Ершов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям