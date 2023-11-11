В ЯНАО на интеллектуальном турнире сразятся эрудиты из УрФО и ДНР

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, блокнот, женские руки, шариковая ручка, запись в блокноте
В турнире примут участие более 50 команд Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 18 и 19 ноября состоится турнир на кубок губернатора ЯНАО «Битва интеллектов — 2023». Мэр города Алексей Романов сообщил, что в этот раз на состязание приедут молодые эрудиты со всего УрФО и из Волновахского района ДНР.

«18 и 19 ноября в Ноябрьске пройдет турнир на Кубок губернатора ЯНАО „Битва интеллектов-2023“. Приедут молодые эрудиты из Уральского федерального округа, Волновахского района Донецкой Народной Республики, городов и поселков Ямала», — сообщил Романов в своем telegram-канале.

В турнире примет участие более 50 сильнейших команд. Участники отборочных турниров разделены на три лиги: школьная студенческая и рабочей молодежи. Вести турнир приедут звезды «Что? Где? Когда?» — Алена Повышева и Павел Ершов.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 18 и 19 ноября состоится турнир на кубок губернатора ЯНАО «Битва интеллектов — 2023». Мэр города Алексей Романов сообщил, что в этот раз на состязание приедут молодые эрудиты со всего УрФО и из Волновахского района ДНР. «18 и 19 ноября в Ноябрьске пройдет турнир на Кубок губернатора ЯНАО „Битва интеллектов-2023“. Приедут молодые эрудиты из Уральского федерального округа, Волновахского района Донецкой Народной Республики, городов и поселков Ямала», — сообщил Романов в своем telegram-канале. В турнире примет участие более 50 сильнейших команд. Участники отборочных турниров разделены на три лиги: школьная студенческая и рабочей молодежи. Вести турнир приедут звезды «Что? Где? Когда?» — Алена Повышева и Павел Ершов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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