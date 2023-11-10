10 ноября 2023

На окраине Екатеринбурга столкнулись легковушки, есть пострадавшие

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, мчс, спасатели, дтп, авария, дорожно-транспортное проишествие
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности ДТП Фото:

В Екатеринбурге на улице Пархоменко 10 ноября произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Lada, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 17:39 часов поступило сообщение о ДТП на улице Пархоменко с участием легковых автомобилей Toyota Camry и Lada Granta. Есть пострадавшие», — сказано в сообщении.

К месту аварии выезжало пожарно-спасательное подразделение, в состав которого вошли одна единица спецтехники и пять человек личного состава. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

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В Екатеринбурге на улице Пархоменко 10 ноября произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Lada, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 17:39 часов поступило сообщение о ДТП на улице Пархоменко с участием легковых автомобилей Toyota Camry и Lada Granta. Есть пострадавшие», — сказано в сообщении. К месту аварии выезжало пожарно-спасательное подразделение, в состав которого вошли одна единица спецтехники и пять человек личного состава. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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