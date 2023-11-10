На окраине Екатеринбурга столкнулись легковушки, есть пострадавшие

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности ДТП
В Екатеринбурге на улице Пархоменко 10 ноября произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Lada, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 17:39 часов поступило сообщение о ДТП на улице Пархоменко с участием легковых автомобилей Toyota Camry и Lada Granta. Есть пострадавшие», — сказано в сообщении.
К месту аварии выезжало пожарно-спасательное подразделение, в состав которого вошли одна единица спецтехники и пять человек личного состава. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
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