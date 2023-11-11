Baza: в Якутии полковник полиции впал в кому после драки с коллегой в ресторане. Видео

11 ноября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

В Якутии руководители ОМВД устроили драку, в результате чего один из участников впал в кому, передает Baza Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врио начальника отдела полиции подполковник Алексей Надточиев впал в кому после драки с коллегой в Якутии. Инцидент произошел во время празднования Дня сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщает Baza. «Сотрудники ОМВД России по Ленскому району всю ночь [праздновали] в кафе „Лена“. <…> Под утро не началась драка между руководителями отдела. В итоге Алексей Надточиев получил несколько ударов в лицо», — передают авторы telegram-канала Baza. По информации с telegram-канала «Осторожно, новости», в результате удара у подполковника произошло кровоизлиянием в мозг, он впал в кому. Отмечается, что против нападавшего начальника отделения экономической безопасности Романа Севрюкина могут возбудить уголовное дело по факту тяжкого причинения вреда здоровью. В настоящий момент проходит следственная проверка. URA.RU подало запрос в пресс-службу МВД РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Врио начальника отдела полиции подполковник Алексей Надточиев впал в кому после драки с коллегой в Якутии. Инцидент произошел во время празднования Дня сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщает Baza. «Сотрудники ОМВД России по Ленскому району всю ночь [праздновали] в кафе „Лена“. <…> Под утро не началась драка между руководителями отдела. В итоге Алексей Надточиев получил несколько ударов в лицо», — передают авторы telegram-канала Baza. По информации с telegram-канала «Осторожно, новости», в результате удара у подполковника произошло кровоизлиянием в мозг, он впал в кому. Отмечается, что против нападавшего начальника отделения экономической безопасности Романа Севрюкина могут возбудить уголовное дело по факту тяжкого причинения вреда здоровью. В настоящий момент проходит следственная проверка. URA.RU подало запрос в пресс-службу МВД РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.