Baza: в Якутии полковник полиции впал в кому после драки с коллегой в ресторане. Видео

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В Якутии руководители ОМВД устроили драку, в результате чего один из участников впал в кому, передает Baza Фото:

Врио начальника отдела полиции подполковник Алексей Надточиев впал в кому после драки с коллегой в Якутии. Инцидент произошел во время празднования Дня сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщает Baza.

«Сотрудники ОМВД России по Ленскому району всю ночь [праздновали] в кафе „Лена“. <…> Под утро не началась драка между руководителями отдела. В итоге Алексей Надточиев получил несколько ударов в лицо», — передают авторы telegram-канала Baza. По информации с telegram-канала «Осторожно, новости», в результате удара у подполковника произошло кровоизлиянием в мозг, он впал в кому.

Отмечается, что против нападавшего начальника отделения экономической безопасности Романа Севрюкина могут возбудить уголовное дело по факту тяжкого причинения вреда здоровью. В настоящий момент проходит следственная проверка.

URA.RU подало запрос в пресс-службу МВД РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

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Врио начальника отдела полиции подполковник Алексей Надточиев впал в кому после драки с коллегой в Якутии. Инцидент произошел во время празднования Дня сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщает Baza. «Сотрудники ОМВД России по Ленскому району всю ночь [праздновали] в кафе „Лена“. <…> Под утро не началась драка между руководителями отдела. В итоге Алексей Надточиев получил несколько ударов в лицо», — передают авторы telegram-канала Baza. По информации с telegram-канала «Осторожно, новости», в результате удара у подполковника произошло кровоизлиянием в мозг, он впал в кому. Отмечается, что против нападавшего начальника отделения экономической безопасности Романа Севрюкина могут возбудить уголовное дело по факту тяжкого причинения вреда здоровью. В настоящий момент проходит следственная проверка. URA.RU подало запрос в пресс-службу МВД РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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