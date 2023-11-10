В Тюменской области дети катаются на велосипедах по тонкому льду. Видео

11 ноября 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Очевидцы видят детей на тонком льду уже второй день подряд Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Вагайском районе (Тюменская область) дети нашли опасное развлечение. В интернете очевидцы поделились видео, на котором школьники катаются на велосипедах по неокрепшему льду. «Дети катаются на велосипедах по неокрепшему льду в Вагайском районе. Так делать не безопасно!», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный Тобольск». Родителей просят поговорить с детьми об опасности, которая подстерегает их на тонком льду. Жители уточняют, что наблюдают за таким времяпровождением школьников уже второй день. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее в Заводоуковске (Тюменская область) школьник провалился под лед. Ребенка заметили и спасли очевидцы происшествия. Прибывшие на место провала пожарные 93 ПСЧ обогрели ребенка в кабине спецтранспорта.

В Вагайском районе (Тюменская область) дети нашли опасное развлечение. В интернете очевидцы поделились видео, на котором школьники катаются на велосипедах по неокрепшему льду. «Дети катаются на велосипедах по неокрепшему льду в Вагайском районе. Так делать не безопасно!», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный Тобольск». Родителей просят поговорить с детьми об опасности, которая подстерегает их на тонком льду. Жители уточняют, что наблюдают за таким времяпровождением школьников уже второй день. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее в Заводоуковске (Тюменская область) школьник провалился под лед. Ребенка заметили и спасли очевидцы происшествия. Прибывшие на место провала пожарные 93 ПСЧ обогрели ребенка в кабине спецтранспорта.