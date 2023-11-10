В Вагайском районе (Тюменская область) дети нашли опасное развлечение. В интернете очевидцы поделились видео, на котором школьники катаются на велосипедах по неокрепшему льду.
«Дети катаются на велосипедах по неокрепшему льду в Вагайском районе. Так делать не безопасно!», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный Тобольск».
Родителей просят поговорить с детьми об опасности, которая подстерегает их на тонком льду. Жители уточняют, что наблюдают за таким времяпровождением школьников уже второй день.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее в Заводоуковске (Тюменская область) школьник провалился под лед. Ребенка заметили и спасли очевидцы происшествия. Прибывшие на место провала пожарные 93 ПСЧ обогрели ребенка в кабине спецтранспорта.
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