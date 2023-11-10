10 ноября 2023

В Тюменской области дети катаются на велосипедах по тонкому льду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, замерзшая лужа, осень, лед, изморозь
Очевидцы видят детей на тонком льду уже второй день подряд Фото:

В Вагайском районе (Тюменская область) дети нашли опасное развлечение. В интернете очевидцы поделились видео, на котором школьники катаются на велосипедах по неокрепшему льду.

«Дети катаются на велосипедах по неокрепшему льду в Вагайском районе. Так делать не безопасно!», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный Тобольск».

Родителей просят поговорить с детьми об опасности, которая подстерегает их на тонком льду. Жители уточняют, что наблюдают за таким времяпровождением школьников уже второй день.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее в Заводоуковске (Тюменская область) школьник провалился под лед. Ребенка заметили и спасли очевидцы происшествия. Прибывшие на место провала пожарные 93 ПСЧ обогрели ребенка в кабине спецтранспорта.

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В Вагайском районе (Тюменская область) дети нашли опасное развлечение. В интернете очевидцы поделились видео, на котором школьники катаются на велосипедах по неокрепшему льду. «Дети катаются на велосипедах по неокрепшему льду в Вагайском районе. Так делать не безопасно!», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный Тобольск». Родителей просят поговорить с детьми об опасности, которая подстерегает их на тонком льду. Жители уточняют, что наблюдают за таким времяпровождением школьников уже второй день. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее в Заводоуковске (Тюменская область) школьник провалился под лед. Ребенка заметили и спасли очевидцы происшествия. Прибывшие на место провала пожарные 93 ПСЧ обогрели ребенка в кабине спецтранспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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