02 ноября 2023

В Тюменской области школьник провалился под лед

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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, зима, природа, лед, озеро кисегач
Ребенка на воде обнаружили случайные прохожие Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) школьник провалился под лед. Об этом сообщает региональное МЧС. Ребенка заметили и спасли очевидцы происшествия.

«Второго ноября в пятом часу вечера в Заводуковске очевидцы не дали произойти трагедии, вытащив школьника, провалившегося под лед на городском водоеме. Прибывшие на место провала пожарные 93 ПСЧ обогрели ребенка в кабине спецтранспорта», — говорится в сообщении.

Ранее в области был зафиксирован еще один случай на водоеме. Тогда в Тобольске нашли тело рыбака, провалившегося под лед на озере. Как передает МЧС, тело мужчины обнаружили 30 октября.

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В Заводоуковске (Тюменская область) школьник провалился под лед. Об этом сообщает региональное МЧС. Ребенка заметили и спасли очевидцы происшествия. «Второго ноября в пятом часу вечера в Заводуковске очевидцы не дали произойти трагедии, вытащив школьника, провалившегося под лед на городском водоеме. Прибывшие на место провала пожарные 93 ПСЧ обогрели ребенка в кабине спецтранспорта», — говорится в сообщении. Ранее в области был зафиксирован еще один случай на водоеме. Тогда в Тобольске нашли тело рыбака, провалившегося под лед на озере. Как передает МЧС, тело мужчины обнаружили 30 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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