В Тюменской области школьник провалился под лед

Ребенка на воде обнаружили случайные прохожие
В Заводоуковске (Тюменская область) школьник провалился под лед. Об этом сообщает региональное МЧС. Ребенка заметили и спасли очевидцы происшествия.
«Второго ноября в пятом часу вечера в Заводуковске очевидцы не дали произойти трагедии, вытащив школьника, провалившегося под лед на городском водоеме. Прибывшие на место провала пожарные 93 ПСЧ обогрели ребенка в кабине спецтранспорта», — говорится в сообщении.
Ранее в области был зафиксирован еще один случай на водоеме. Тогда в Тобольске нашли тело рыбака, провалившегося под лед на озере. Как передает МЧС, тело мужчины обнаружили 30 октября.
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