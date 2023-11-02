В Тюменской области школьник провалился под лед

03 ноября 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Ребенка на воде обнаружили случайные прохожие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Заводоуковске (Тюменская область) школьник провалился под лед. Об этом сообщает региональное МЧС. Ребенка заметили и спасли очевидцы происшествия. «Второго ноября в пятом часу вечера в Заводуковске очевидцы не дали произойти трагедии, вытащив школьника, провалившегося под лед на городском водоеме. Прибывшие на место провала пожарные 93 ПСЧ обогрели ребенка в кабине спецтранспорта», — говорится в сообщении. Ранее в области был зафиксирован еще один случай на водоеме. Тогда в Тобольске нашли тело рыбака, провалившегося под лед на озере. Как передает МЧС, тело мужчины обнаружили 30 октября.

В Заводоуковске (Тюменская область) школьник провалился под лед. Об этом сообщает региональное МЧС. Ребенка заметили и спасли очевидцы происшествия. «Второго ноября в пятом часу вечера в Заводуковске очевидцы не дали произойти трагедии, вытащив школьника, провалившегося под лед на городском водоеме. Прибывшие на место провала пожарные 93 ПСЧ обогрели ребенка в кабине спецтранспорта», — говорится в сообщении. Ранее в области был зафиксирован еще один случай на водоеме. Тогда в Тобольске нашли тело рыбака, провалившегося под лед на озере. Как передает МЧС, тело мужчины обнаружили 30 октября.