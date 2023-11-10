После смертельного ДТП в Курганской области на водителя завели уголовное дело

11 ноября 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Водителю, устроившему ДТП в котором погибли два человека грозит до семи лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На водителя, который совершил смертельное ДТП в Курганской области, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по региону. «В Мишкинском округе на автодороге „Иртыш“ 10 ноября водитель КАМАЗа выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем „ГАЗель“. Водитель и пассажир „Газели“ погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным полиции, водителю, устроившему смертельную аварию, грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о выборе для него меры пресечения. Ранее в Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» произошла авария, в которой погибли два человека и еще двое попали в больницу. ДТП случилось 22 марта в Макушинском округе на 375 км автодороги.

На водителя, который совершил смертельное ДТП в Курганской области, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по региону. «В Мишкинском округе на автодороге „Иртыш“ 10 ноября водитель КАМАЗа выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем „ГАЗель“. Водитель и пассажир „Газели“ погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным полиции, водителю, устроившему смертельную аварию, грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о выборе для него меры пресечения. Ранее в Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» произошла авария, в которой погибли два человека и еще двое попали в больницу. ДТП случилось 22 марта в Макушинском округе на 375 км автодороги.