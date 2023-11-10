10 ноября 2023

После смертельного ДТП в Курганской области на водителя завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, гаи, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима
Водителю, устроившему ДТП в котором погибли два человека грозит до семи лет лишения свободы Фото:

На водителя, который совершил смертельное ДТП в Курганской области, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по региону.

«В Мишкинском округе на автодороге „Иртыш“ 10 ноября водитель КАМАЗа выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем „ГАЗель“. Водитель и пассажир „Газели“ погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным полиции, водителю, устроившему смертельную аварию, грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о выборе для него меры пресечения.

Ранее в Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» произошла авария, в которой погибли два человека и еще двое попали в больницу. ДТП случилось 22 марта в Макушинском округе на 375 км автодороги.

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На водителя, который совершил смертельное ДТП в Курганской области, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по региону. «В Мишкинском округе на автодороге „Иртыш“ 10 ноября водитель КАМАЗа выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем „ГАЗель“. Водитель и пассажир „Газели“ погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным полиции, водителю, устроившему смертельную аварию, грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о выборе для него меры пресечения. Ранее в Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» произошла авария, в которой погибли два человека и еще двое попали в больницу. ДТП случилось 22 марта в Макушинском округе на 375 км автодороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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