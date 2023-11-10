10 ноября 2023

После визита мэра Кургана в скандальный микрорайон транспортники изменили решение

После визита мэра Кургана в Зайково транспортники пошли навстречу горожанам
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция на тему проведения Дня города. Курган , ситникова елена
Мэр Кургана Елена Ситникова организовала диалог горожан и транспортников в Зайково Фото:

После визита мэра Кургана Елены Ситниковой в микрорайон Зайково, транспортники решили пойти на диалог с жителями по проблеме автобусного обслуживания населения. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации. Ранее горожане в микрорайоне митинговали из-за перекрытия дороги к домам.

«На встрече транспортников и горожан в Зайково звучали вопросы по расписанию, отслеживанию автобусов, работе диспетчеров, улучшению качества обслуживания пассажиров. Все они взяты „Транспортным управлением“ и компанией-перевозчиком в проработку», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Кургана.

По словам жителей Зайково, с появлением 29-го маршрута автобуса компании «Транссервис» сообщение в микрорайоне улучшилось. Однако горожане отмечают, что ряд проблем в сфере транспортного обслуживания остаются нерешенными.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова приезжала в микрорайон Зайково, чтобы успокоить горожан, которые устроили митинг из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Мэр рассказала жителям о том, что ведутся предпроектные работы и до конца года им сделают дорогу в щебеночном исполнении.

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После визита мэра Кургана Елены Ситниковой в микрорайон Зайково, транспортники решили пойти на диалог с жителями по проблеме автобусного обслуживания населения. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации. Ранее горожане в микрорайоне митинговали из-за перекрытия дороги к домам. «На встрече транспортников и горожан в Зайково звучали вопросы по расписанию, отслеживанию автобусов, работе диспетчеров, улучшению качества обслуживания пассажиров. Все они взяты „Транспортным управлением“ и компанией-перевозчиком в проработку», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Кургана. По словам жителей Зайково, с появлением 29-го маршрута автобуса компании «Транссервис» сообщение в микрорайоне улучшилось. Однако горожане отмечают, что ряд проблем в сфере транспортного обслуживания остаются нерешенными. Ранее глава Кургана Елена Ситникова приезжала в микрорайон Зайково, чтобы успокоить горожан, которые устроили митинг из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Мэр рассказала жителям о том, что ведутся предпроектные работы и до конца года им сделают дорогу в щебеночном исполнении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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