После визита мэра Кургана в скандальный микрорайон транспортники изменили решение

После визита мэра Кургана в Зайково транспортники пошли навстречу горожанам

11 ноября 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Мэр Кургана Елена Ситникова организовала диалог горожан и транспортников в Зайково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После визита мэра Кургана Елены Ситниковой в микрорайон Зайково, транспортники решили пойти на диалог с жителями по проблеме автобусного обслуживания населения. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации. Ранее горожане в микрорайоне митинговали из-за перекрытия дороги к домам. «На встрече транспортников и горожан в Зайково звучали вопросы по расписанию, отслеживанию автобусов, работе диспетчеров, улучшению качества обслуживания пассажиров. Все они взяты „Транспортным управлением“ и компанией-перевозчиком в проработку», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Кургана. По словам жителей Зайково, с появлением 29-го маршрута автобуса компании «Транссервис» сообщение в микрорайоне улучшилось. Однако горожане отмечают, что ряд проблем в сфере транспортного обслуживания остаются нерешенными. Ранее глава Кургана Елена Ситникова приезжала в микрорайон Зайково, чтобы успокоить горожан, которые устроили митинг из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Мэр рассказала жителям о том, что ведутся предпроектные работы и до конца года им сделают дорогу в щебеночном исполнении.

После визита мэра Кургана Елены Ситниковой в микрорайон Зайково, транспортники решили пойти на диалог с жителями по проблеме автобусного обслуживания населения. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации. Ранее горожане в микрорайоне митинговали из-за перекрытия дороги к домам. «На встрече транспортников и горожан в Зайково звучали вопросы по расписанию, отслеживанию автобусов, работе диспетчеров, улучшению качества обслуживания пассажиров. Все они взяты „Транспортным управлением“ и компанией-перевозчиком в проработку», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Кургана. По словам жителей Зайково, с появлением 29-го маршрута автобуса компании «Транссервис» сообщение в микрорайоне улучшилось. Однако горожане отмечают, что ряд проблем в сфере транспортного обслуживания остаются нерешенными. Ранее глава Кургана Елена Ситникова приезжала в микрорайон Зайково, чтобы успокоить горожан, которые устроили митинг из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Мэр рассказала жителям о том, что ведутся предпроектные работы и до конца года им сделают дорогу в щебеночном исполнении.