10 ноября 2023

В Нижневартовске ищут без вести пропавшего 51-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пенсионер, лесопарк, осень, мужчина с пакетом
Житель Нижневартовска перестал выходить на связь с родными 7 ноября Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пропал 51-летний Анатолий Озеров. Он перестал выходить на связь с 7 ноября. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут».

«Помогите установить местонахождение человека. В Нижневартовске пропал Анатолий Озеров 1972 года рождения. С 7 ноября он перестал выходить на связь с родными. По настоящее время его местонахождение неизвестно», — написал поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте».

У мужчины худощавое телосложение, рост около 185 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Во что был одет мужчина, неизвестно.

Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) пропал 51-летний Анатолий Озеров. Он перестал выходить на связь с 7 ноября. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут». «Помогите установить местонахождение человека. В Нижневартовске пропал Анатолий Озеров 1972 года рождения. С 7 ноября он перестал выходить на связь с родными. По настоящее время его местонахождение неизвестно», — написал поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте». У мужчины худощавое телосложение, рост около 185 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Во что был одет мужчина, неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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