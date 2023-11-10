Житель Нижневартовска перестал выходить на связь с родными 7 ноября
В Нижневартовске (ХМАО) пропал 51-летний Анатолий Озеров. Он перестал выходить на связь с 7 ноября. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут».
«Помогите установить местонахождение человека. В Нижневартовске пропал Анатолий Озеров 1972 года рождения. С 7 ноября он перестал выходить на связь с родными. По настоящее время его местонахождение неизвестно», — написал поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте».
У мужчины худощавое телосложение, рост около 185 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Во что был одет мужчина, неизвестно.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!