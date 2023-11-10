В Нижневартовске ищут без вести пропавшего 51-летнего мужчину. Фото

11 ноября 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Житель Нижневартовска перестал выходить на связь с родными 7 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) пропал 51-летний Анатолий Озеров. Он перестал выходить на связь с 7 ноября. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут». «Помогите установить местонахождение человека. В Нижневартовске пропал Анатолий Озеров 1972 года рождения. С 7 ноября он перестал выходить на связь с родными. По настоящее время его местонахождение неизвестно», — написал поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте». У мужчины худощавое телосложение, рост около 185 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Во что был одет мужчина, неизвестно. Фото: «Азимут», «ВКонтакте», https://vk.com/poisknv

В Нижневартовске (ХМАО) пропал 51-летний Анатолий Озеров. Он перестал выходить на связь с 7 ноября. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут». «Помогите установить местонахождение человека. В Нижневартовске пропал Анатолий Озеров 1972 года рождения. С 7 ноября он перестал выходить на связь с родными. По настоящее время его местонахождение неизвестно», — написал поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте». У мужчины худощавое телосложение, рост около 185 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Во что был одет мужчина, неизвестно.