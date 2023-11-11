Премьер Кисида заявил о самой серьезной угрозе Японии со времен Второй мировой

11 ноября 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Японии обеспокоен совместными полетами ВС России и Китая над Японским морем Фото: Алексей Баранов Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна сталкивается с самой серьезной угрозой безопасности со времен ВОВ. Эта обеспокоенность вызвана совместными полетами ВС России и Китая над Японским морем. Об этом сообщило издание NHK. «Кисида выступил перед военнослужащими воздушных Сил самообороны Японии на авиабазе Ирума в префектуре Сайтама недалеко от Токио. Страна сталкивается с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, это происходит на фоне совместных полетов российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем», — цитирует Кисиду издание NHK. По словам премьер-министра, он пообещал выделить финансирование на укрепление обороны, чтобы защитить страну. Он уточнил, что в Японии приступят к разработке ракет на случай необходимых контратак в случае нападения. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия и Китай проводят совместные учения. Он отметил высокие темпы развития между странами. В начале июля министр обороны Китая Ли Шанфу выразил надежду на расширение сотрудничества с ВМФ России, передает RT. Минобороны КНР сообщило, что Россия примет участие в учениях «Север. Взаимодействие-2023». Их организатором выступил Китай. Россия планировала тогда направить в сторону Японского моря воздушные и морские силы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна сталкивается с самой серьезной угрозой безопасности со времен ВОВ. Эта обеспокоенность вызвана совместными полетами ВС России и Китая над Японским морем. Об этом сообщило издание NHK. «Кисида выступил перед военнослужащими воздушных Сил самообороны Японии на авиабазе Ирума в префектуре Сайтама недалеко от Токио. Страна сталкивается с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, это происходит на фоне совместных полетов российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем», — цитирует Кисиду издание NHK. По словам премьер-министра, он пообещал выделить финансирование на укрепление обороны, чтобы защитить страну. Он уточнил, что в Японии приступят к разработке ракет на случай необходимых контратак в случае нападения. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия и Китай проводят совместные учения. Он отметил высокие темпы развития между странами. В начале июля министр обороны Китая Ли Шанфу выразил надежду на расширение сотрудничества с ВМФ России, передает RT. Минобороны КНР сообщило, что Россия примет участие в учениях «Север. Взаимодействие-2023». Их организатором выступил Китай. Россия планировала тогда направить в сторону Японского моря воздушные и морские силы.