Россия отправит флот и авиацию для совместных действий с Китаем

Минобороны КНР: Россия направит флот и авиацию для совместных военных учений

Россия направит ВМФ для совместных учений с Китаем Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Россия примет участие в учениях «Север. Взаимодействие-2023». Их организатором выступил Китай. Россия в ближайшее время направит в сторону Японского моря воздушные и морские силы. Об этом сообщает Минобороны КНР.

«Российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях „Север. Взаимодействие-2023“», — подчеркнули в военном ведомстве КНР. Отмечается, что совместные действия между странами пройдут в центральной части Японского моря. В китайском министерстве также добавили, что учения проходят в рамках годового плана сотрудничества между Москвой и Пекином.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва и Пекин регулярно проводят совместные учения. Он высоко оценивает темпы развития между странами. В начале июля министр обороны Китая Ли Шанфу выразил надежду на расширение сотрудничества с ВМФ России, передает RT.