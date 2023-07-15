Россия отправит флот и авиацию для совместных действий с Китаем

Минобороны КНР: Россия направит флот и авиацию для совместных военных учений
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, крейсер, ВМФ, авианосец, кречет, stock
Россия направит ВМФ для совместных учений с Китаем Фото:

Россия примет участие в учениях «Север. Взаимодействие-2023». Их организатором выступил Китай. Россия в ближайшее время направит в сторону Японского моря воздушные и морские силы. Об этом сообщает Минобороны КНР.

«Российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях „Север. Взаимодействие-2023“», — подчеркнули в военном ведомстве КНР. Отмечается, что совместные действия между странами пройдут в центральной части Японского моря. В китайском министерстве также добавили, что учения проходят в рамках годового плана сотрудничества между Москвой и Пекином.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва и Пекин регулярно проводят совместные учения. Он высоко оценивает темпы развития между странами. В начале июля министр обороны Китая Ли Шанфу выразил надежду на расширение сотрудничества с ВМФ России, передает RT.

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Россия примет участие в учениях «Север. Взаимодействие-2023». Их организатором выступил Китай. Россия в ближайшее время направит в сторону Японского моря воздушные и морские силы. Об этом сообщает Минобороны КНР. «Российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях „Север. Взаимодействие-2023“», — подчеркнули в военном ведомстве КНР. Отмечается, что совместные действия между странами пройдут в центральной части Японского моря. В китайском министерстве также добавили, что учения проходят в рамках годового плана сотрудничества между Москвой и Пекином. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва и Пекин регулярно проводят совместные учения. Он высоко оценивает темпы развития между странами. В начале июля министр обороны Китая Ли Шанфу выразил надежду на расширение сотрудничества с ВМФ России, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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