В ЧВК «Вагнер» предупредили пермяков о подозрительных звонках вдовам

12 ноября 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Прикамские бойцы предостерегли земляков от необдуманных действий Фото: Илья Московец © URA.RU Представители частной военной компании «Вагнер» в Перми рассказали о группе лиц, которые обзванивают вдов бойцов формирования. По их словам, конечная цель — сбор данных о семьях погибших военнослужащих. «Неустановленные лица, используя телефонный номер <…>, выходят на вдов погибших сотрудников группы „Вагнер“. Под предлогом новогодних подарков детям они собирают установочные данные о семьях бойцов», — передает telegram-канал «Прикамские витязи», который связан с частной военной компанией. Корреспонденту URA.RU удалось сделать звонок по указанному в сообщении номеру. Но внятных комментариев не последовало. Через несколько часов абонент оказался недоступен. Ранее жителей Пермского края предупреждали о мошенниках и провокаторах, которые могут собирать деньги якобы на похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнес-джет, в котором он летел, разбился в Тверской области в конце августа.

Представители частной военной компании «Вагнер» в Перми рассказали о группе лиц, которые обзванивают вдов бойцов формирования. По их словам, конечная цель — сбор данных о семьях погибших военнослужащих. «Неустановленные лица, используя телефонный номер <…>, выходят на вдов погибших сотрудников группы „Вагнер“. Под предлогом новогодних подарков детям они собирают установочные данные о семьях бойцов», — передает telegram-канал «Прикамские витязи», который связан с частной военной компанией. Корреспонденту URA.RU удалось сделать звонок по указанному в сообщении номеру. Но внятных комментариев не последовало. Через несколько часов абонент оказался недоступен. Ранее жителей Пермского края предупреждали о мошенниках и провокаторах, которые могут собирать деньги якобы на похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнес-джет, в котором он летел, разбился в Тверской области в конце августа.