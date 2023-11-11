11 ноября 2023
10 ноября 2023

В ЧВК «Вагнер» предупредили пермяков о подозрительных звонках вдовам

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Прикамские бойцы предостерегли земляков от необдуманных действий Фото:

Представители частной военной компании «Вагнер» в Перми рассказали о группе лиц, которые обзванивают вдов бойцов формирования. По их словам, конечная цель — сбор данных о семьях погибших военнослужащих.

«Неустановленные лица, используя телефонный номер <…>, выходят на вдов погибших сотрудников группы „Вагнер“. Под предлогом новогодних подарков детям они собирают установочные данные о семьях бойцов», — передает telegram-канал «Прикамские витязи», который связан с частной военной компанией.

Корреспонденту URA.RU удалось сделать звонок по указанному в сообщении номеру. Но внятных комментариев не последовало. Через несколько часов абонент оказался недоступен.

Ранее жителей Пермского края предупреждали о мошенниках и провокаторах, которые могут собирать деньги якобы на похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнес-джет, в котором он летел, разбился в Тверской области в конце августа.

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Представители частной военной компании «Вагнер» в Перми рассказали о группе лиц, которые обзванивают вдов бойцов формирования. По их словам, конечная цель — сбор данных о семьях погибших военнослужащих. «Неустановленные лица, используя телефонный номер <…>, выходят на вдов погибших сотрудников группы „Вагнер“. Под предлогом новогодних подарков детям они собирают установочные данные о семьях бойцов», — передает telegram-канал «Прикамские витязи», который связан с частной военной компанией. Корреспонденту URA.RU удалось сделать звонок по указанному в сообщении номеру. Но внятных комментариев не последовало. Через несколько часов абонент оказался недоступен. Ранее жителей Пермского края предупреждали о мошенниках и провокаторах, которые могут собирать деньги якобы на похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнес-джет, в котором он летел, разбился в Тверской области в конце августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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