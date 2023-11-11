Украинского журналиста Назарова поразили заявления фон дер Ляйен в Киеве

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отсутствии коррупции в рядах украинской власти и нормализации работы с правами человека на Украине, вызывают недоумение. Об этом заявил украинский журналист Максим Назаров.
«Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь и уши вянут! У нас все прекрасно с правами человека, коррупции нет, все просто прекрасно», — поиронизировал журналист в эфире
Ранее Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали в Европе за продвижение вступления Украины в ЕС. Политики посчитали, что тем самым она толкает к гибели европейские страны.
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