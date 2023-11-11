11 ноября 2023

Украинского журналиста Назарова поразили заявления фон дер Ляйен в Киеве

Журналист Назаров: от слов главы ЕК фон дер Ляйен об Украине «вянут уши»
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
«От слов Урсулы фон дер Ляйен уши вянут», — Максим Назаров Фото:
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Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отсутствии коррупции в рядах украинской власти и нормализации работы с правами человека на Украине, вызывают недоумение. Об этом заявил украинский журналист Максим Назаров.

«Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь и уши вянут! У нас все прекрасно с правами человека, коррупции нет, все просто прекрасно», — поиронизировал журналист в эфире youtube-канала «Да, это так».

Ранее Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали в Европе за продвижение вступления Украины в ЕС. Политики посчитали, что тем самым она толкает к гибели европейские страны.

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Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отсутствии коррупции в рядах украинской власти и нормализации работы с правами человека на Украине, вызывают недоумение. Об этом заявил украинский журналист Максим Назаров. «Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь и уши вянут! У нас все прекрасно с правами человека, коррупции нет, все просто прекрасно», — поиронизировал журналист в эфире youtube-канала «Да, это так». Ранее Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали в Европе за продвижение вступления Украины в ЕС. Политики посчитали, что тем самым она толкает к гибели европейские страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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