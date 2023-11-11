Украинского журналиста Назарова поразили заявления фон дер Ляйен в Киеве

Журналист Назаров: от слов главы ЕК фон дер Ляйен об Украине «вянут уши»

11 ноября 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

«От слов Урсулы фон дер Ляйен уши вянут», — Максим Назаров Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отсутствии коррупции в рядах украинской власти и нормализации работы с правами человека на Украине, вызывают недоумение. Об этом заявил украинский журналист Максим Назаров. «Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь и уши вянут! У нас все прекрасно с правами человека, коррупции нет, все просто прекрасно», — поиронизировал журналист в эфире y outube-канала «Да, это так». Ранее Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали в Европе за продвижение вступления Украины в ЕС. Политики посчитали, что тем самым она толкает к гибели европейские страны.

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отсутствии коррупции в рядах украинской власти и нормализации работы с правами человека на Украине, вызывают недоумение. Об этом заявил украинский журналист Максим Назаров. «Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь и уши вянут! У нас все прекрасно с правами человека, коррупции нет, все просто прекрасно», — поиронизировал журналист в эфире youtube-канала «Да, это так». Ранее Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали в Европе за продвижение вступления Украины в ЕС. Политики посчитали, что тем самым она толкает к гибели европейские страны.