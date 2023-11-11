11 ноября 2023
10 ноября 2023

Ирина Горбачева поделилась впечатлениями работы над тюменским фильмом. Видео

Ирина Горбачева: съемки в тюменском фильме были самыми быстрыми из всех
© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытая вечеринка в IKEA с Ириной Горбачевой. Екатеринбург, горбачева ирина
Ирина Горбачева сказала, что съемки в тюменском фильме были самыми быстрыми в ее жизни Фото:

Российская актриса Ирина Горбачева рассказала, что съемки над тюменским фильмом «Папаша в бегах» оказалась одними из самых быстрых и приятных в ее жизни. Об этом сообщил информационный центр правительства области.

«Прекрасный город [Тюмень]. Очень теплый и добрый. У него размеренный ритм жизни, вкусная еда, очень красивые дома. И как меня спрашивают, были ли какие-то курьезные случаи? Ребят, комары не кусали, медведи не вылезали, в сугробах по локоть не ходила. Все было хорошо и прекрасно. Меня встречали с теплом, а также любили, целовали, носили на руках. Одни из самых быстрых и приятных съемок в моей жизни», — передает слова Горбачевой инфоцентр в telegram-канале.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил создателей кинокомедии «Папаша в бегах» на закрытом показе. Постановщиком фильма является тюменский режиссер Алексей Южаков. Картина создана в рамках программы поддержки регионального медиа и кино.

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Российская актриса Ирина Горбачева рассказала, что съемки над тюменским фильмом «Папаша в бегах» оказалась одними из самых быстрых и приятных в ее жизни. Об этом сообщил информационный центр правительства области. «Прекрасный город [Тюмень]. Очень теплый и добрый. У него размеренный ритм жизни, вкусная еда, очень красивые дома. И как меня спрашивают, были ли какие-то курьезные случаи? Ребят, комары не кусали, медведи не вылезали, в сугробах по локоть не ходила. Все было хорошо и прекрасно. Меня встречали с теплом, а также любили, целовали, носили на руках. Одни из самых быстрых и приятных съемок в моей жизни», — передает слова Горбачевой инфоцентр в telegram-канале. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил создателей кинокомедии «Папаша в бегах» на закрытом показе. Постановщиком фильма является тюменский режиссер Алексей Южаков. Картина создана в рамках программы поддержки регионального медиа и кино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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