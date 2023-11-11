Израиль поможет эвакуировать детей из больницы Газы

12 ноября 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Израильские военные готовятся к эвакуации детей из зоны конфликта Фото: Министерство обороны Израиля Израильские войска проведут эвакуацию детей из больницы «Аш-Шифа» в Газе. С таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. «Медперсонал больницы „Аш-Шифа“ обратился с запросом, чтобы завтра (12 ноября — прим. URA.RU) мы помогли детям из педиатрического отделения переместиться в безопасную больницу. Мы обеспечим необходимое содействие», — отметил Даниэль Хагари, передает телеканал Al Arabiya. Все ключевые больницы сектора Газа были частично или полностью уничтожены спустя неделю после начала конфликта. В ноябре замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви разблокировку выезда россиян из зоны боевых действий, передает RT. В планах Иерусалима — демилитаризация региона после ликвидации палестинской группировки ХАМАС, сообщает «Национальная служба новостей».

Израильские войска проведут эвакуацию детей из больницы «Аш-Шифа» в Газе. С таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. «Медперсонал больницы „Аш-Шифа“ обратился с запросом, чтобы завтра (12 ноября — прим. URA.RU) мы помогли детям из педиатрического отделения переместиться в безопасную больницу. Мы обеспечим необходимое содействие», — отметил Даниэль Хагари, передает телеканал Al Arabiya. Все ключевые больницы сектора Газа были частично или полностью уничтожены спустя неделю после начала конфликта. В ноябре замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви разблокировку выезда россиян из зоны боевых действий, передает RT. В планах Иерусалима — демилитаризация региона после ликвидации палестинской группировки ХАМАС, сообщает «Национальная служба новостей».