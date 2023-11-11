11 ноября 2023

Израиль поможет эвакуировать детей из больницы Газы

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Израильские военные готовятся к эвакуации детей из зоны конфликта Фото:

Израильские войска проведут эвакуацию детей из больницы «Аш-Шифа» в Газе. С таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Медперсонал больницы „Аш-Шифа“ обратился с запросом, чтобы завтра (12 ноября — прим. URA.RU) мы помогли детям из педиатрического отделения переместиться в безопасную больницу. Мы обеспечим необходимое содействие», — отметил Даниэль Хагари, передает телеканал Al Arabiya.

Все ключевые больницы сектора Газа были частично или полностью уничтожены спустя неделю после начала конфликта. В ноябре замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви разблокировку выезда россиян из зоны боевых действий, передает RT. В планах Иерусалима — демилитаризация региона после ликвидации палестинской группировки ХАМАС, сообщает «Национальная служба новостей».

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Израильские войска проведут эвакуацию детей из больницы «Аш-Шифа» в Газе. С таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. «Медперсонал больницы „Аш-Шифа“ обратился с запросом, чтобы завтра (12 ноября — прим. URA.RU) мы помогли детям из педиатрического отделения переместиться в безопасную больницу. Мы обеспечим необходимое содействие», — отметил Даниэль Хагари, передает телеканал Al Arabiya. Все ключевые больницы сектора Газа были частично или полностью уничтожены спустя неделю после начала конфликта. В ноябре замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви разблокировку выезда россиян из зоны боевых действий, передает RT. В планах Иерусалима — демилитаризация региона после ликвидации палестинской группировки ХАМАС, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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