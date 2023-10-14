14 октября 2023

Минздрав Палестины: ЦАХАЛ разбомбила основные больницы в секторе Газа

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Город. Курган, аптека, поликлиника, пациенты, медицина, больница
Ключевые больницы сектора Газа уничтожены Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Все ключевые больницы сектора Газа частично или полностью уничтожены в результате регулярных атак Израиля за минувшую неделю. Об этом заявила министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла.

«Больница Бейт-Ханун, единственная больница в северо-восточной провинции, подверглась бомбардировке, детская больница Ад-Дурра также подверглась нападению с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора. Индонезийская больница, крупная больница Аш-Шифа и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, другие лечебные заведения также выведены из строя. Медицинские ресурсы находятся на грани истощения», — цитируют слова аль-Кайлы РИА Новости.

Министр подчеркнула, что жертвами половины бомбардировок Израиля стали женщины и дети. Она назвала происходящее «кровавой бойней» и озвучила, что количество погибших достигло 1,9 тысячи человек.

По словам министра, в данный момент в Палестине нет ничего необходимого для жизни, а больницы и приюты переполнены ранеными. Обстреливают даже кареты скорой помощи, пишет «Царьград». При этом самолеты с гуманитарным грузом прибыли из ряда стран, но доставка помощи блокируется Израилем.

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Все ключевые больницы сектора Газа частично или полностью уничтожены в результате регулярных атак Израиля за минувшую неделю. Об этом заявила министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла. «Больница Бейт-Ханун, единственная больница в северо-восточной провинции, подверглась бомбардировке, детская больница Ад-Дурра также подверглась нападению с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора. Индонезийская больница, крупная больница Аш-Шифа и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, другие лечебные заведения также выведены из строя. Медицинские ресурсы находятся на грани истощения», — цитируют слова аль-Кайлы РИА Новости. Министр подчеркнула, что жертвами половины бомбардировок Израиля стали женщины и дети. Она назвала происходящее «кровавой бойней» и озвучила, что количество погибших достигло 1,9 тысячи человек. По словам министра, в данный момент в Палестине нет ничего необходимого для жизни, а больницы и приюты переполнены ранеными. Обстреливают даже кареты скорой помощи, пишет «Царьград». При этом самолеты с гуманитарным грузом прибыли из ряда стран, но доставка помощи блокируется Израилем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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