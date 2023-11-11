11 ноября 2023

Bild: в Германии пытались зарезать израильского журналиста

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В руках у напарника нападавшего мужчины был нож Фото:
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В центре Берлина (Германия) напали на израильского журналиста. Это произошло в ресторане «Али Баба» во время распространения стикеров «Берлин приветствует евреев» в рамках съемок фильма, посвященного годовщине 85-летию Хрустальной ночи. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Мы были в ресторане для распространения стикеров. Ко мне подбежал мужчина. Затем он ударил по моей камере и меня по лицу. К счастью, я не пострадал. Я не понял, что он сказал, все произошло очень быстро. У напарника мужчины был в руках большой нож», — передает слова потерпевшего Гилада Саде газета. Журналист отмечает, что был очень напуган.

По данным газеты, владелец ресторана распространение стикеров запретил, а после инцидента угрожал израильтянину, показав жест пальцем вокруг своей шеи. На место прибыла полиция.

Еврейский погром, известный как «Хрустальная ночь», произошел в Германии 85 лет назад. Это стало важным этапом в разжигании в Германии антисемитских настроений и шагом к началу массового уничтожения евреев, пишет RT.

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В центре Берлина (Германия) напали на израильского журналиста. Это произошло в ресторане «Али Баба» во время распространения стикеров «Берлин приветствует евреев» в рамках съемок фильма, посвященного годовщине 85-летию Хрустальной ночи. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «Мы были в ресторане для распространения стикеров. Ко мне подбежал мужчина. Затем он ударил по моей камере и меня по лицу. К счастью, я не пострадал. Я не понял, что он сказал, все произошло очень быстро. У напарника мужчины был в руках большой нож», — передает слова потерпевшего Гилада Саде газета. Журналист отмечает, что был очень напуган. По данным газеты, владелец ресторана распространение стикеров запретил, а после инцидента угрожал израильтянину, показав жест пальцем вокруг своей шеи. На место прибыла полиция. Еврейский погром, известный как «Хрустальная ночь», произошел в Германии 85 лет назад. Это стало важным этапом в разжигании в Германии антисемитских настроений и шагом к началу массового уничтожения евреев, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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