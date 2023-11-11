Bild: в Германии пытались зарезать израильского журналиста

В центре Берлина (Германия) напали на израильского журналиста. Это произошло в ресторане «Али Баба» во время распространения стикеров «Берлин приветствует евреев» в рамках съемок фильма, посвященного годовщине 85-летию Хрустальной ночи. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
«Мы были в ресторане для распространения стикеров. Ко мне подбежал мужчина. Затем он ударил по моей камере и меня по лицу. К счастью, я не пострадал. Я не понял, что он сказал, все произошло очень быстро. У напарника мужчины был в руках большой нож», — передает слова потерпевшего Гилада Саде
По данным газеты, владелец ресторана распространение стикеров запретил, а после инцидента угрожал израильтянину, показав жест пальцем вокруг своей шеи. На место прибыла полиция.
Еврейский погром, известный как «Хрустальная ночь», произошел в Германии 85 лет назад. Это стало важным этапом в разжигании в Германии антисемитских настроений и шагом к началу массового уничтожения евреев, пишет RT.
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