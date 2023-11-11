11 ноября 2023
10 ноября 2023

В Тюмени эффектно прошел концерт группы «Руки Вверх!». Видео

На концерте «Руки Вверх» лучи прожекторов светились под звуки музыки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени 11 ноября прошел концерт группы «Руки Вверх!» Фото:

В Тюмени 11 ноября состоялся концерт группы «Руки Вверх!» во Дворце спорта «Рубин». На нем взрывали конфетти прямо на гостей вечера, сбрасывали шары в центр зала, а также лучи прожекторов светились под звуки музыки. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.

«В Тюмени прошел яркий и красочный концерт группы „Руки Вверх!“ с разными спецэффектами. По ощущениям на мероприятие собралась половина города. Группа исполняла популярные песни. А во время концерта летали конфетти по залу, на людей, находящихся в центре, сбрасывали шары, на сцене было небольшое огненное шоу. Также со стороны сцены светились прожекторы в такт музыки», — передал журналист URA.RU.

Ранее журналист URA.RU сообщал, что коллектив «Руки Вверх!» проводит юбилейный тур по городам страны. В связи с этим в Тюмени 11 ноября должны были состоятся праздничные концерты, посвященные 25-летию группы. Уже в конце октября жители города раскупили почти все VIP-места на концерт артистов.

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В Тюмени 11 ноября состоялся концерт группы «Руки Вверх!» во Дворце спорта «Рубин». На нем взрывали конфетти прямо на гостей вечера, сбрасывали шары в центр зала, а также лучи прожекторов светились под звуки музыки. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. «В Тюмени прошел яркий и красочный концерт группы „Руки Вверх!“ с разными спецэффектами. По ощущениям на мероприятие собралась половина города. Группа исполняла популярные песни. А во время концерта летали конфетти по залу, на людей, находящихся в центре, сбрасывали шары, на сцене было небольшое огненное шоу. Также со стороны сцены светились прожекторы в такт музыки», — передал журналист URA.RU. Ранее журналист URA.RU сообщал, что коллектив «Руки Вверх!» проводит юбилейный тур по городам страны. В связи с этим в Тюмени 11 ноября должны были состоятся праздничные концерты, посвященные 25-летию группы. Уже в конце октября жители города раскупили почти все VIP-места на концерт артистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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