В Тюмени эффектно прошел концерт группы «Руки Вверх!». Видео

На концерте «Руки Вверх» лучи прожекторов светились под звуки музыки

12 ноября 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

В Тюмени 11 ноября прошел концерт группы «Руки Вверх!» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени 11 ноября состоялся концерт группы «Руки Вверх!» во Дворце спорта «Рубин». На нем взрывали конфетти прямо на гостей вечера, сбрасывали шары в центр зала, а также лучи прожекторов светились под звуки музыки. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. «В Тюмени прошел яркий и красочный концерт группы „Руки Вверх!“ с разными спецэффектами. По ощущениям на мероприятие собралась половина города. Группа исполняла популярные песни. А во время концерта летали конфетти по залу, на людей, находящихся в центре, сбрасывали шары, на сцене было небольшое огненное шоу. Также со стороны сцены светились прожекторы в такт музыки», — передал журналист URA.RU. Ранее журналист URA.RU сообщал, что коллектив «Руки Вверх!» проводит юбилейный тур по городам страны. В связи с этим в Тюмени 11 ноября должны были состоятся праздничные концерты, посвященные 25-летию группы. Уже в конце октября жители города раскупили почти все VIP-места на концерт артистов.

В Тюмени 11 ноября состоялся концерт группы «Руки Вверх!» во Дворце спорта «Рубин». На нем взрывали конфетти прямо на гостей вечера, сбрасывали шары в центр зала, а также лучи прожекторов светились под звуки музыки. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. «В Тюмени прошел яркий и красочный концерт группы „Руки Вверх!“ с разными спецэффектами. По ощущениям на мероприятие собралась половина города. Группа исполняла популярные песни. А во время концерта летали конфетти по залу, на людей, находящихся в центре, сбрасывали шары, на сцене было небольшое огненное шоу. Также со стороны сцены светились прожекторы в такт музыки», — передал журналист URA.RU. Ранее журналист URA.RU сообщал, что коллектив «Руки Вверх!» проводит юбилейный тур по городам страны. В связи с этим в Тюмени 11 ноября должны были состоятся праздничные концерты, посвященные 25-летию группы. Уже в конце октября жители города раскупили почти все VIP-места на концерт артистов.