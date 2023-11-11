Курганцев предупредили о плохой видимости на дорогах из-за тумана

В Курганской области утром 12 ноября Госавтоинспекция предупредила водителей о плохой видимости на автодорогах из-за густого тумана. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».
«Госавтоинспекция напомнила курганским водителям о том, что в условиях тумана на дороге следует включить максимум внимания. Невнимательность может привести к человеческим жертвам», — говорится в сообщении ГИБДД по региону.
Госавтоинспекция рекомендует водителям остановиться, если продолжать движение в условиях тумана затруднительно. На дороге водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными.
Ранее в Курганской области столкнулись с проблемой аварийности на опасных участках дорог из-за того, что вандалы регулярно воруют аккумуляторы автономных источников освещения и разбивают солнечные батареи. Эти объекты установлены там, где наблюдается наиболее напряженная ситуация с ДТП, а также там, где трассу переходят местные жители, включая детей и стариков.
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