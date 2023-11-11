Курганцев предупредили о плохой видимости на дорогах из-за тумана

12 ноября 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожными в условиях тумана на курганских дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области утром 12 ноября Госавтоинспекция предупредила водителей о плохой видимости на автодорогах из-за густого тумана. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». «Госавтоинспекция напомнила курганским водителям о том, что в условиях тумана на дороге следует включить максимум внимания. Невнимательность может привести к человеческим жертвам», — говорится в сообщении ГИБДД по региону. Госавтоинспекция рекомендует водителям остановиться, если продолжать движение в условиях тумана затруднительно. На дороге водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными. Ранее в Курганской области столкнулись с проблемой аварийности на опасных участках дорог из-за того, что вандалы регулярно воруют аккумуляторы автономных источников освещения и разбивают солнечные батареи. Эти объекты установлены там, где наблюдается наиболее напряженная ситуация с ДТП, а также там, где трассу переходят местные жители, включая детей и стариков.

В Курганской области утром 12 ноября Госавтоинспекция предупредила водителей о плохой видимости на автодорогах из-за густого тумана. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». «Госавтоинспекция напомнила курганским водителям о том, что в условиях тумана на дороге следует включить максимум внимания. Невнимательность может привести к человеческим жертвам», — говорится в сообщении ГИБДД по региону. Госавтоинспекция рекомендует водителям остановиться, если продолжать движение в условиях тумана затруднительно. На дороге водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными. Ранее в Курганской области столкнулись с проблемой аварийности на опасных участках дорог из-за того, что вандалы регулярно воруют аккумуляторы автономных источников освещения и разбивают солнечные батареи. Эти объекты установлены там, где наблюдается наиболее напряженная ситуация с ДТП, а также там, где трассу переходят местные жители, включая детей и стариков.