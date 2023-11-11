11 ноября 2023
10 ноября 2023

Курганцев предупредили о плохой видимости на дорогах из-за тумана

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман на автодороге М5. Челябинск, трасса, м5, дорога, туман, метеоусловия, м-5
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожными в условиях тумана на курганских дорогах Фото:

В Курганской области утром 12 ноября Госавтоинспекция предупредила водителей о плохой видимости на автодорогах из-за густого тумана. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».

«Госавтоинспекция напомнила курганским водителям о том, что в условиях тумана на дороге следует включить максимум внимания. Невнимательность может привести к человеческим жертвам», — говорится в сообщении ГИБДД по региону.

Госавтоинспекция рекомендует водителям остановиться, если продолжать движение в условиях тумана затруднительно. На дороге водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными.

Ранее в Курганской области столкнулись с проблемой аварийности на опасных участках дорог из-за того, что вандалы регулярно воруют аккумуляторы автономных источников освещения и разбивают солнечные батареи. Эти объекты установлены там, где наблюдается наиболее напряженная ситуация с ДТП, а также там, где трассу переходят местные жители, включая детей и стариков.

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В Курганской области утром 12 ноября Госавтоинспекция предупредила водителей о плохой видимости на автодорогах из-за густого тумана. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». «Госавтоинспекция напомнила курганским водителям о том, что в условиях тумана на дороге следует включить максимум внимания. Невнимательность может привести к человеческим жертвам», — говорится в сообщении ГИБДД по региону. Госавтоинспекция рекомендует водителям остановиться, если продолжать движение в условиях тумана затруднительно. На дороге водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными. Ранее в Курганской области столкнулись с проблемой аварийности на опасных участках дорог из-за того, что вандалы регулярно воруют аккумуляторы автономных источников освещения и разбивают солнечные батареи. Эти объекты установлены там, где наблюдается наиболее напряженная ситуация с ДТП, а также там, где трассу переходят местные жители, включая детей и стариков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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