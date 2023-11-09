09 ноября 2023

Шумков обвинил курганских вандалов в росте числа ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, шумков вадим
В регионе вандалы портят автономные источники освящения на аварийных дорогах Фото:

В Курганской области вандалы регулярно воруют аккумуляторы автономных источников освещения на аварийных участках дорог и разбивают солнечные батареи. Из-за этого растет количество ДТП, написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

«При ремонте трасс во многих местах установлены автономные источники освещения с питанием от солнечных батарей. Эти объекты выставлены прежде всего там, где наблюдается наиболее напряженная ситуация с ДТП, а также там, где трассу переходят местные жители, включая детей, идущих в школу, или стариков. Уже в не первый и не во второй раз эти установки остаются обесточены по причине обычного воровства аккумуляторов, либо разбиваются солнечные батареи», — написал Шумков.

Губернатор подчеркнул, что в этих местах растет количество ДТП, в том числе со смертельным исходом, так как света нет именно там, где он нужен. Он призвал нарушителей задуматься о том, что следующей жертвой могут стать их родственники, близкие или они сами.

Ранее URA.RU писало, что в августе и сентябре на курганских дорогах значительно увеличилось число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Только за указанные месяцы погибло 39 человек, это больше, чем за первое полугодие.

Вандалы разбили солнечные батареи автономного источника освещения аварийного участка дороги
Вандалы разбили солнечные батареи автономного источника освещения аварийного участка дороги
Фото:
В регионе регулярно воруют аккумуляторы автономных источников освещения на дорогах
В регионе регулярно воруют аккумуляторы автономных источников освещения на дорогах
Фото:
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В Курганской области вандалы регулярно воруют аккумуляторы автономных источников освещения на аварийных участках дорог и разбивают солнечные батареи. Из-за этого растет количество ДТП, написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «При ремонте трасс во многих местах установлены автономные источники освещения с питанием от солнечных батарей. Эти объекты выставлены прежде всего там, где наблюдается наиболее напряженная ситуация с ДТП, а также там, где трассу переходят местные жители, включая детей, идущих в школу, или стариков. Уже в не первый и не во второй раз эти установки остаются обесточены по причине обычного воровства аккумуляторов, либо разбиваются солнечные батареи», — написал Шумков. Губернатор подчеркнул, что в этих местах растет количество ДТП, в том числе со смертельным исходом, так как света нет именно там, где он нужен. Он призвал нарушителей задуматься о том, что следующей жертвой могут стать их родственники, близкие или они сами. Ранее URA.RU писало, что в августе и сентябре на курганских дорогах значительно увеличилось число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Только за указанные месяцы погибло 39 человек, это больше, чем за первое полугодие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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