Шумков обвинил курганских вандалов в росте числа ДТП

В регионе вандалы портят автономные источники освящения на аварийных дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области вандалы регулярно воруют аккумуляторы автономных источников освещения на аварийных участках дорог и разбивают солнечные батареи. Из-за этого растет количество ДТП, написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

«При ремонте трасс во многих местах установлены автономные источники освещения с питанием от солнечных батарей. Эти объекты выставлены прежде всего там, где наблюдается наиболее напряженная ситуация с ДТП, а также там, где трассу переходят местные жители, включая детей, идущих в школу, или стариков. Уже в не первый и не во второй раз эти установки остаются обесточены по причине обычного воровства аккумуляторов, либо разбиваются солнечные батареи», — написал Шумков.

Губернатор подчеркнул, что в этих местах растет количество ДТП, в том числе со смертельным исходом, так как света нет именно там, где он нужен. Он призвал нарушителей задуматься о том, что следующей жертвой могут стать их родственники, близкие или они сами.

Ранее URA.RU писало, что в августе и сентябре на курганских дорогах значительно увеличилось число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Только за указанные месяцы погибло 39 человек, это больше, чем за первое полугодие.

Вандалы разбили солнечные батареи автономного источника освещения аварийного участка дороги Фото: telegram-канал «СилаVправде (V.Шумков.)

В регионе регулярно воруют аккумуляторы автономных источников освещения на дорогах Фото: telegram-канал «СилаVправде (V.Шумков.)