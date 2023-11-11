11 ноября 2023
10 ноября 2023

Курганцы пожаловались на отсутствие дороги к избирательному участку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямы на дороге по улице 2-я Часовая. Курган, разбитая дорога, плохая дорога, выбоины в асфальте, ямы в асфальте, бездорожье, улица 2-ая часовая, выбоины
Жители курганского села Логоушка попросили власти отремонтировать дорогу к избирательному участку Фото:

Жители Логоушки Кетовского округа (Курганская область) опасаются, что не смогут добраться до избирательного участка и принять участие в выборах президента России из-за плохой дороги. Об этом курганцы написали в жалобе на портале «Обратись».

«В Логоушке невозможно пройти пешком и проехать на легковом автомобиле из-за непролазной грязи к избирательному участку №262, который находится в здании школы. Сделайте нам 500 метров дороги, чтобы мы смогли принять участие в выборах Президента России весной 2024 года», — говорится в обращении жителей.

Представители администрации Кетовского округа сообщили жителям в ответе, что с пониманием относятся к вопросу ремонта дорог. Они добавили, что в этом году ремонт дорожного полотна на улице Заречной в Логоушке не запланирован. Однако дорога к избирательному участку уже включена в план-график ремонта на 2024 год.

Ранее жители курганского микрорайона Карчевская роща собирались игнорировать выборы из-за плохой дороги. Затем дорога была отремонтирована, задержка была связана с недостаточным финансированием работ.

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Жители Логоушки Кетовского округа (Курганская область) опасаются, что не смогут добраться до избирательного участка и принять участие в выборах президента России из-за плохой дороги. Об этом курганцы написали в жалобе на портале «Обратись». «В Логоушке невозможно пройти пешком и проехать на легковом автомобиле из-за непролазной грязи к избирательному участку №262, который находится в здании школы. Сделайте нам 500 метров дороги, чтобы мы смогли принять участие в выборах Президента России весной 2024 года», — говорится в обращении жителей. Представители администрации Кетовского округа сообщили жителям в ответе, что с пониманием относятся к вопросу ремонта дорог. Они добавили, что в этом году ремонт дорожного полотна на улице Заречной в Логоушке не запланирован. Однако дорога к избирательному участку уже включена в план-график ремонта на 2024 год. Ранее жители курганского микрорайона Карчевская роща собирались игнорировать выборы из-за плохой дороги. Затем дорога была отремонтирована, задержка была связана с недостаточным финансированием работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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