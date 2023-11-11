Курганцы пожаловались на отсутствие дороги к избирательному участку

12 ноября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Жители курганского села Логоушка попросили власти отремонтировать дорогу к избирательному участку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Логоушки Кетовского округа (Курганская область) опасаются, что не смогут добраться до избирательного участка и принять участие в выборах президента России из-за плохой дороги. Об этом курганцы написали в жалобе на портале «Обратись». «В Логоушке невозможно пройти пешком и проехать на легковом автомобиле из-за непролазной грязи к избирательному участку №262, который находится в здании школы. Сделайте нам 500 метров дороги, чтобы мы смогли принять участие в выборах Президента России весной 2024 года», — говорится в обращении жителей. Представители администрации Кетовского округа сообщили жителям в ответе, что с пониманием относятся к вопросу ремонта дорог. Они добавили, что в этом году ремонт дорожного полотна на улице Заречной в Логоушке не запланирован. Однако дорога к избирательному участку уже включена в план-график ремонта на 2024 год. Ранее жители курганского микрорайона Карчевская роща собирались игнорировать выборы из-за плохой дороги. Затем дорога была отремонтирована, задержка была связана с недостаточным финансированием работ.

Жители Логоушки Кетовского округа (Курганская область) опасаются, что не смогут добраться до избирательного участка и принять участие в выборах президента России из-за плохой дороги. Об этом курганцы написали в жалобе на портале «Обратись». «В Логоушке невозможно пройти пешком и проехать на легковом автомобиле из-за непролазной грязи к избирательному участку №262, который находится в здании школы. Сделайте нам 500 метров дороги, чтобы мы смогли принять участие в выборах Президента России весной 2024 года», — говорится в обращении жителей. Представители администрации Кетовского округа сообщили жителям в ответе, что с пониманием относятся к вопросу ремонта дорог. Они добавили, что в этом году ремонт дорожного полотна на улице Заречной в Логоушке не запланирован. Однако дорога к избирательному участку уже включена в план-график ремонта на 2024 год. Ранее жители курганского микрорайона Карчевская роща собирались игнорировать выборы из-за плохой дороги. Затем дорога была отремонтирована, задержка была связана с недостаточным финансированием работ.