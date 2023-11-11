Челябинскому губернатору пожаловались на клопов и мышей в общежитии

В общежитии Челябинска по улице Шоссе Металлургов студента закусали клопы. Мать учащегося пожаловалась в соцсетях на полную антисанитарию — помимо клопов в здании общежития имеются крысы, мыши и тараканы.
«Мой ребенок учится на втором курсе ПОУ „Уральский Региональный колледж“ город Челябинск, и как иногородний, проживает в общежитии по адресу Шоссе Металлургов, 47 б. Это общежитие находится в ужасном состоянии. Там полная антисанитария — крысы, мыши, клопы и тараканы», — пожаловалась женщина в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!».
Мать студента сообщила, что ее ребенок сильно пострадал от клопов и проходил лечение. В общежитии, по ее словам, часто отсутствует горячая вода и учащиеся не могут помыться.
«Уборщицы в этом общежитии нет, детей заставляют мыть раковины, унитазы и полы. А ребята приехали учиться и проживать в нормальных условиях», — заявила женщина.
Мать студента отметила, что ежемесячная плата за «кошмарные условия» проживания составляет 2,5 тысячи рублей с человека. Со следующего года администрация общежития хочет повысить оплату за проживание до 3,5 тысячи рублей в месяц. URA.RU направило запрос в «Уральский Региональный колледж», ответ ожидается.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.