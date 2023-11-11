11 ноября 2023
10 ноября 2023

Челябинскому губернатору пожаловались на клопов и мышей в общежитии

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, зеркало, раковины, трущобы, общежитие, общага, тряпки, умывальная
Мать студента уверяет, что в общежитии нарушаются санитарные нормы Фото:

В общежитии Челябинска по улице Шоссе Металлургов студента закусали клопы. Мать учащегося пожаловалась в соцсетях на полную антисанитарию — помимо клопов в здании общежития имеются крысы, мыши и тараканы.

«Мой ребенок учится на втором курсе ПОУ „Уральский Региональный колледж“ город Челябинск, и как иногородний, проживает в общежитии по адресу Шоссе Металлургов, 47 б. Это общежитие находится в ужасном состоянии. Там полная антисанитария — крысы, мыши, клопы и тараканы», — пожаловалась женщина в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!».

Мать студента сообщила, что ее ребенок сильно пострадал от клопов и проходил лечение. В общежитии, по ее словам, часто отсутствует горячая вода и учащиеся не могут помыться.

«Уборщицы в этом общежитии нет, детей заставляют мыть раковины, унитазы и полы. А ребята приехали учиться и проживать в нормальных условиях», — заявила женщина.

Мать студента отметила, что ежемесячная плата за «кошмарные условия» проживания составляет 2,5 тысячи рублей с человека. Со следующего года администрация общежития хочет повысить оплату за проживание до 3,5 тысячи рублей в месяц. URA.RU направило запрос в «Уральский Региональный колледж», ответ ожидается.

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В общежитии Челябинска по улице Шоссе Металлургов студента закусали клопы. Мать учащегося пожаловалась в соцсетях на полную антисанитарию — помимо клопов в здании общежития имеются крысы, мыши и тараканы. «Мой ребенок учится на втором курсе ПОУ „Уральский Региональный колледж“ город Челябинск, и как иногородний, проживает в общежитии по адресу Шоссе Металлургов, 47 б. Это общежитие находится в ужасном состоянии. Там полная антисанитария — крысы, мыши, клопы и тараканы», — пожаловалась женщина в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!». Мать студента сообщила, что ее ребенок сильно пострадал от клопов и проходил лечение. В общежитии, по ее словам, часто отсутствует горячая вода и учащиеся не могут помыться. «Уборщицы в этом общежитии нет, детей заставляют мыть раковины, унитазы и полы. А ребята приехали учиться и проживать в нормальных условиях», — заявила женщина. Мать студента отметила, что ежемесячная плата за «кошмарные условия» проживания составляет 2,5 тысячи рублей с человека. Со следующего года администрация общежития хочет повысить оплату за проживание до 3,5 тысячи рублей в месяц. URA.RU направило запрос в «Уральский Региональный колледж», ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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