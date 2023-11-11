В аэропорту Тюмени задержаны рейсы в Санкт-Петербург и Москву. Скрин

12 ноября 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

В аэропорту Тюмени задержаны рейсы в Москву и Санкт-Петербург Фото: Денис Моргунов © URA.RU В аэропорту Рощино задержаны вылеты двух рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта. «Номер рейса: SU-6452. Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 12 ноября из Тюмени в Санкт-Петербург. По расписанию он планировал вылететь в 05:45, однако выдвинется в 12:00. Номер рейса: SU-6452. Самолет авиакомпании „Россия“ FV-6452 должен следовать 12 ноября из Тюмени в Санкт-Петербург. По расписанию он планировал вылететь в 05:45, однако выдвинется в 12:00», — указано на онлайн-табло. Также сообщается и о рейсе ДР-450 в Москву авиакомпании «Победа», который должен был по расписанию вылететь из Тюмени в 06:25. Однако теперь на онлайн-табло время вылета указано 12:20. Ранее авиакомпания «Ямал» на четыре часа задержала рейс, следовавший из Надыма в Тюмень. Также задержали на полтора часа самолет, который по плану должен был вылететь из Надыма в Сочи. Из Рощино задержан вылет трех рейсов — двух в Санкт-Петербург и один в Москву Аэропорт Тюмени

В аэропорту Рощино задержаны вылеты двух рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта. «Номер рейса: SU-6452. Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 12 ноября из Тюмени в Санкт-Петербург. По расписанию он планировал вылететь в 05:45, однако выдвинется в 12:00. Номер рейса: SU-6452. Самолет авиакомпании „Россия“ FV-6452 должен следовать 12 ноября из Тюмени в Санкт-Петербург. По расписанию он планировал вылететь в 05:45, однако выдвинется в 12:00», — указано на онлайн-табло. Также сообщается и о рейсе ДР-450 в Москву авиакомпании «Победа», который должен был по расписанию вылететь из Тюмени в 06:25. Однако теперь на онлайн-табло время вылета указано 12:20. Ранее авиакомпания «Ямал» на четыре часа задержала рейс, следовавший из Надыма в Тюмень. Также задержали на полтора часа самолет, который по плану должен был вылететь из Надыма в Сочи.