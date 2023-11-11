11 ноября 2023
10 ноября 2023

В аэропорту Тюмени задержаны рейсы в Санкт-Петербург и Москву. Скрин

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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, очередь , рощино
В аэропорту Тюмени задержаны рейсы в Москву и Санкт-Петербург Фото:

В аэропорту Рощино задержаны вылеты двух рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

«Номер рейса: SU-6452. Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 12 ноября из Тюмени в Санкт-Петербург. По расписанию он планировал вылететь в 05:45, однако выдвинется в 12:00. Номер рейса: SU-6452. Самолет авиакомпании „Россия“ FV-6452 должен следовать 12 ноября из Тюмени в Санкт-Петербург. По расписанию он планировал вылететь в 05:45, однако выдвинется в 12:00», — указано на онлайн-табло.

Также сообщается и о рейсе ДР-450 в Москву авиакомпании «Победа», который должен был по расписанию вылететь из Тюмени в 06:25. Однако теперь на онлайн-табло время вылета указано 12:20.

Ранее авиакомпания «Ямал» на четыре часа задержала рейс, следовавший из Надыма в Тюмень. Также задержали на полтора часа самолет, который по плану должен был вылететь из Надыма в Сочи.

Из Рощино задержан вылет трех рейсов — двух в Санкт-Петербург и один в Москву
Из Рощино задержан вылет трех рейсов — двух в Санкт-Петербург и один в Москву

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В аэропорту Рощино задержаны вылеты двух рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта. «Номер рейса: SU-6452. Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 12 ноября из Тюмени в Санкт-Петербург. По расписанию он планировал вылететь в 05:45, однако выдвинется в 12:00. Номер рейса: SU-6452. Самолет авиакомпании „Россия“ FV-6452 должен следовать 12 ноября из Тюмени в Санкт-Петербург. По расписанию он планировал вылететь в 05:45, однако выдвинется в 12:00», — указано на онлайн-табло. Также сообщается и о рейсе ДР-450 в Москву авиакомпании «Победа», который должен был по расписанию вылететь из Тюмени в 06:25. Однако теперь на онлайн-табло время вылета указано 12:20. Ранее авиакомпания «Ямал» на четыре часа задержала рейс, следовавший из Надыма в Тюмень. Также задержали на полтора часа самолет, который по плану должен был вылететь из Надыма в Сочи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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