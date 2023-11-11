11 ноября 2023

В Надыме на четыре часа задержали рейс до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании "Ямал". Екатеринбург, авиакомпания ямал, ssj100, суперджет
В Надыме авиакомпания «Ямал» на четыре часа задержала рейс до Тюмени Фото:

Авиакомпания «Ямал» на четыре часа задержала рейс самолета, который следовал из Надыма (ЯНАО) в Тюмень. Информация об этом указана на сайте авиаперевозчика.

«YC-148 Надым — Тюмень. Рейс выполнила авиакомпания „Ямал“. По плану самолет должен был вылететь в 17:50, однако выдвинулся в 21:59. Прилет был запланирован на 19:30, однако прилетел в 23:35», — написано на сайте.

Также на полтора часа был задержан рейс YC-685. Он летел из Надыма в Сочи. По плану вылет должен был состояться в 15:45, однако фактически полетел в 17:24. Прилет планировался в 19:00, но завершился только в 20:33.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

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Авиакомпания «Ямал» на четыре часа задержала рейс самолета, который следовал из Надыма (ЯНАО) в Тюмень. Информация об этом указана на сайте авиаперевозчика. «YC-148 Надым — Тюмень. Рейс выполнила авиакомпания „Ямал“. По плану самолет должен был вылететь в 17:50, однако выдвинулся в 21:59. Прилет был запланирован на 19:30, однако прилетел в 23:35», — написано на сайте. Также на полтора часа был задержан рейс YC-685. Он летел из Надыма в Сочи. По плану вылет должен был состояться в 15:45, однако фактически полетел в 17:24. Прилет планировался в 19:00, но завершился только в 20:33. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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