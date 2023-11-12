В Конгрессе США потребовали прекратить военную помощь Украине

США должны остановить поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних делах собственного государства. Об этом заявила член конгресса Марджори Тейлор Грин.
«Больше никаких денег Украине!» — заявила Грин в соцсети Х. Она отметила, что нужно остановить вооруженное правительство и устроить импичмент нынешнему главе США Джо Байдену.
Ранее помощник главы американского агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что у американского правительства нет средств на поддержку Украины. По ее словам, без новых ассигнований поддержка может полностью закончиться. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что Джо Байден не будет поддерживать возможный законопроект конгресса о выделении помощи Израилю без средств для Украины, передает телеканал 360.
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