Экс-главком НАТО посоветовал Украине признать утрату территорий

Экс-главком НАТО Ставридис: Украина должна принять присоединение Крыма к России
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Джеймс Ставридис заявил, что Украина не сможет добиться победы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Завершение конфликта на Украине может быть похож на завершение войны на Корейском полуострове. Об этом сообщил бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. По его словам, самым тяжелым уроком для киевского режима станет признание территориальных потерь.

«Третий и последний урок Кореи для Украины принять труднее: вероятно, придется смириться <…> с освобождением Москвой Крыма и созданием сухопутного моста между этим полуостровом и Россией», — написал Ставридис для журнала Bloomberg. Он предупредил, что такой исход понравится не всем.

Адмирал подчеркнул, что киевский режим на данный момент, как и Южная Корея в середине прошлого века, не способен добиться полной победы, а контрнаступление не привело к результату. При этом поставка западных истребителей F-16 вряд ли изменит ситуацию. По словам Ставридиса, чем скорее Украина прекратит бои, тем быстрее начнет свое восстановление.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что страны НАТО подталкивают Украину к мирным переговорам с Россией, поскольку помощь киевскому режиму стала для них «непомерной ношей». Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад все больше склоняются к завершению конфликта на Украине, передает телеканал 360.

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Завершение конфликта на Украине может быть похож на завершение войны на Корейском полуострове. Об этом сообщил бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. По его словам, самым тяжелым уроком для киевского режима станет признание территориальных потерь. «Третий и последний урок Кореи для Украины принять труднее: вероятно, придется смириться <…> с освобождением Москвой Крыма и созданием сухопутного моста между этим полуостровом и Россией», — написал Ставридис для журнала Bloomberg. Он предупредил, что такой исход понравится не всем. Адмирал подчеркнул, что киевский режим на данный момент, как и Южная Корея в середине прошлого века, не способен добиться полной победы, а контрнаступление не привело к результату. При этом поставка западных истребителей F-16 вряд ли изменит ситуацию. По словам Ставридиса, чем скорее Украина прекратит бои, тем быстрее начнет свое восстановление. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что страны НАТО подталкивают Украину к мирным переговорам с Россией, поскольку помощь киевскому режиму стала для них «непомерной ношей». Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад все больше склоняются к завершению конфликта на Украине, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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