11 ноября 2023
10 ноября 2023

Лихач устроил смертельное ДТП в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Екатеринбург, гибдд, дпс
В УГИБДД Свердловской области уточнили, что в момент ДТП водитель Chery Bonus был трезв Фото:

На 11 км трассы «Артемовский — Арамашево» ночью 11 ноября водитель Chery Bonus потерял управление и на небезопасной скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-2107, водитель которой скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Свердловской области.

«Водитель Chery Bonus, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего потерял контроль за управлением, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель ВАЗ-2107, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что два пассажира и водитель Chery Bonus доставлены в больницу. В момент ДТП автовладелец был трезв.

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На 11 км трассы «Артемовский — Арамашево» ночью 11 ноября водитель Chery Bonus потерял управление и на небезопасной скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-2107, водитель которой скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «Водитель Chery Bonus, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего потерял контроль за управлением, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель ВАЗ-2107, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении. Уточняется, что два пассажира и водитель Chery Bonus доставлены в больницу. В момент ДТП автовладелец был трезв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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