На 11 км трассы «Артемовский — Арамашево» ночью 11 ноября водитель Chery Bonus потерял управление и на небезопасной скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-2107, водитель которой скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Свердловской области.
«Водитель Chery Bonus, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего потерял контроль за управлением, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель ВАЗ-2107, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.
Уточняется, что два пассажира и водитель Chery Bonus доставлены в больницу. В момент ДТП автовладелец был трезв.
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