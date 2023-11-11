Происшествия ДТП Лихач устроил смертельное ДТП в Свердловской области. Фото 12 ноября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 + В УГИБДД Свердловской области уточнили, что в момент ДТП водитель Chery Bonus был трезв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 11 км трассы «Артемовский — Арамашево» ночью 11 ноября водитель Chery Bonus потерял управление и на небезопасной скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-2107, водитель которой скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «Водитель Chery Bonus, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего потерял контроль за управлением, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель ВАЗ-2107, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении. Уточняется, что два пассажира и водитель Chery Bonus доставлены в больницу. В момент ДТП автовладелец был трезв. Фото: пресс-служба УГИБДД Свердловской области Фото: пресс-служба УГИБДД Свердловской области На 11 км трассы «Артемовский — Арамашево» ночью 11 ноября водитель Chery Bonus потерял управление и на небезопасной скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-2107, водитель которой скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «Водитель Chery Bonus, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего потерял контроль за управлением, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель ВАЗ-2107, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении. Уточняется, что два пассажира и водитель Chery Bonus доставлены в больницу. В момент ДТП автовладелец был трезв. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям