Пермяки массово занялись бизнесом

В Пермском крае за год 36 тысяч человек ушли в сферу малого и среднего предпринимательства (МСП), а также стали самозанятыми. Такие подсчеты сделала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
«Количество занятых в малом и среднем бизнесе Пермского края достигло 480 тысяч человек. За 12 месяцев число занятых в этих секторах экономики увеличилось на 36 тысяч человек или на 7,6%», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети.
По данным издания, 135 тысяч пермяков из общего числа занятых в малом и среднем бизнесе являются самозанятыми. Таким образом, треть экономически активного населения Прикамья работает в сфере МСП.
Ранее представители малого бизнеса Пермского края получили возможность бесплатно пользоваться платформой по управлению онлайн-торговлей InSales. Платформа помогает предпринимателям одновременно запустить продажи в маркетплейсах Wildberries, OZON, «СберМегаМаркет», «Яндекс.Маркет», AliExpress и Avito, начать продажи через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и даже открыть свой онлайн-магазин.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.