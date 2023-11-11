Пермяки массово занялись бизнесом

FinExpertiza: за год 36 тысяч пермяков ушли в малый и средний бизнес

12 ноября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Десятки тысяч пермяков ушли в малый и средний бизнес Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском крае за год 36 тысяч человек ушли в сферу малого и среднего предпринимательства (МСП), а также стали самозанятыми. Такие подсчеты сделала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. «Количество занятых в малом и среднем бизнесе Пермского края достигло 480 тысяч человек. За 12 месяцев число занятых в этих секторах экономики увеличилось на 36 тысяч человек или на 7,6%», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети. По данным издания, 135 тысяч пермяков из общего числа занятых в малом и среднем бизнесе являются самозанятыми. Таким образом, треть экономически активного населения Прикамья работает в сфере МСП. Ранее представители малого бизнеса Пермского края получили возможность бесплатно пользоваться платформой по управлению онлайн-торговлей InSales. Платформа помогает предпринимателям одновременно запустить продажи в маркетплейсах Wildberries, OZON, «СберМегаМаркет», «Яндекс.Маркет», AliExpress и Avito, начать продажи через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и даже открыть свой онлайн-магазин.

В Пермском крае за год 36 тысяч человек ушли в сферу малого и среднего предпринимательства (МСП), а также стали самозанятыми. Такие подсчеты сделала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. «Количество занятых в малом и среднем бизнесе Пермского края достигло 480 тысяч человек. За 12 месяцев число занятых в этих секторах экономики увеличилось на 36 тысяч человек или на 7,6%», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети. По данным издания, 135 тысяч пермяков из общего числа занятых в малом и среднем бизнесе являются самозанятыми. Таким образом, треть экономически активного населения Прикамья работает в сфере МСП. Ранее представители малого бизнеса Пермского края получили возможность бесплатно пользоваться платформой по управлению онлайн-торговлей InSales. Платформа помогает предпринимателям одновременно запустить продажи в маркетплейсах Wildberries, OZON, «СберМегаМаркет», «Яндекс.Маркет», AliExpress и Avito, начать продажи через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и даже открыть свой онлайн-магазин.