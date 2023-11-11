11 ноября 2023
10 ноября 2023

Подростки ограбили тату-студию в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тату-мастера салона татуировки Elite Tattoo. Екатеринбург, татуировка, tattoo, тату
Подростки, ограбившие тату-студию, убежали из помещения через восемь минут Фото:

Ночью 12 ноября в Екатеринбурге подростки разбили окно в тату-студию на Уралмаше, украли наличные и лежащие на ресепшне планшеты iPad, после чего скрылись, разбив второе окно. Видео произошедшего появилось в распоряжении URA.RU.

«В 4:12 ночи разбили окно, влезли, один поранился и немного залил кровью пол. Устроили беспорядок, разбросали вещи в поисках чего-то, видимо искали наличку. Забрали несколько айпадов, немного наличных с ресепшена и ушли через другое окно примерно в 4:20», — сказали в тату-студии.

Обновлено 13:46: «По данному факту отделом полиции №15 проводится проверка. Лица, причастные к происшествию, устанавливаются. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение», — сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.

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Ночью 12 ноября в Екатеринбурге подростки разбили окно в тату-студию на Уралмаше, украли наличные и лежащие на ресепшне планшеты iPad, после чего скрылись, разбив второе окно. Видео произошедшего появилось в распоряжении URA.RU. «В 4:12 ночи разбили окно, влезли, один поранился и немного залил кровью пол. Устроили беспорядок, разбросали вещи в поисках чего-то, видимо искали наличку. Забрали несколько айпадов, немного наличных с ресепшена и ушли через другое окно примерно в 4:20», — сказали в тату-студии. Обновлено 13:46: «По данному факту отделом полиции №15 проводится проверка. Лица, причастные к происшествию, устанавливаются. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение», — сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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