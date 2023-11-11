Происшествия Криминал Подростки ограбили тату-студию в Екатеринбурге. Видео 12 ноября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 + Подростки, ограбившие тату-студию, убежали из помещения через восемь минут Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ночью 12 ноября в Екатеринбурге подростки разбили окно в тату-студию на Уралмаше, украли наличные и лежащие на ресепшне планшеты iPad, после чего скрылись, разбив второе окно. Видео произошедшего появилось в распоряжении URA.RU. «В 4:12 ночи разбили окно, влезли, один поранился и немного залил кровью пол. Устроили беспорядок, разбросали вещи в поисках чего-то, видимо искали наличку. Забрали несколько айпадов, немного наличных с ресепшена и ушли через другое окно примерно в 4:20», — сказали в тату-студии. Обновлено 13:46: «По данному факту отделом полиции №15 проводится проверка. Лица, причастные к происшествию, устанавливаются. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение», — сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. Ночью 12 ноября в Екатеринбурге подростки разбили окно в тату-студию на Уралмаше, украли наличные и лежащие на ресепшне планшеты iPad, после чего скрылись, разбив второе окно. Видео произошедшего появилось в распоряжении URA.RU. «В 4:12 ночи разбили окно, влезли, один поранился и немного залил кровью пол. Устроили беспорядок, разбросали вещи в поисках чего-то, видимо искали наличку. Забрали несколько айпадов, немного наличных с ресепшена и ушли через другое окно примерно в 4:20», — сказали в тату-студии. Обновлено 13:46: «По данному факту отделом полиции №15 проводится проверка. Лица, причастные к происшествию, устанавливаются. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение», — сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям