11 ноября 2023
10 ноября 2023

Пьяный челябинец устроил погоню с участием ГИБДД. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, машина дпс, полиция, гибдд, дпс, гаи
Мужчина пообещал ГИБДД возместить ущерб потерпевшим Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель в состоянии алкогольного опьянения проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции остановиться. Уходя от погони на «Ладе Гранта», он повредил два припаркованных автомобиля и покалечил товарища-пассажира.

«Ночью 12 ноября внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль „Лада Гранта“. Требование полиции об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. Проезжая межквартальную дорогу по улице Труда мужчина не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль BYD, который продвинувшись, ударил автомобиль „Шкода Йети“», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

В ДТП автомобили получили повреждения. Пассажир автомобиля «Лада Гранта» мужчина 1985 года был госпитализирован. Выяснилось, что 36-летний водитель был пьян. Его автомобиль изъяли на штрафстоянку.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) водитель в состоянии алкогольного опьянения проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции остановиться. Уходя от погони на «Ладе Гранта», он повредил два припаркованных автомобиля и покалечил товарища-пассажира. «Ночью 12 ноября внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль „Лада Гранта“. Требование полиции об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. Проезжая межквартальную дорогу по улице Труда мужчина не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль BYD, который продвинувшись, ударил автомобиль „Шкода Йети“», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. В ДТП автомобили получили повреждения. Пассажир автомобиля «Лада Гранта» мужчина 1985 года был госпитализирован. Выяснилось, что 36-летний водитель был пьян. Его автомобиль изъяли на штрафстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...