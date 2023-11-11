В Магнитогорске (Челябинская область) водитель в состоянии алкогольного опьянения проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции остановиться. Уходя от погони на «Ладе Гранта», он повредил два припаркованных автомобиля и покалечил товарища-пассажира.
«Ночью 12 ноября внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль „Лада Гранта“. Требование полиции об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. Проезжая межквартальную дорогу по улице Труда мужчина не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль BYD, который продвинувшись, ударил автомобиль „Шкода Йети“», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
В ДТП автомобили получили повреждения. Пассажир автомобиля «Лада Гранта» мужчина 1985 года был госпитализирован. Выяснилось, что 36-летний водитель был пьян. Его автомобиль изъяли на штрафстоянку.
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