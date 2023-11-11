Жители ХМАО пожаловались губернатору на единственного в их районе перевозчика

В ХМАО на встрече с губернатором жители попросили разобраться с перевозчиком

12 ноября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Жители Советского района ХМАО попросили губернатора найти им нового междугороднего перевозчика Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Советского района ХМАО, журналист Виктория Шкляр обратилась к губернатору Наталье Комаровой с просьбой организовать ведомственную проверку в отношении действующего и единственного в муниципалитете автоперевозчика, предпринимателя Дмитрия Стахеева, который по ее словам, оказывает населению транспортные услуги низкого качества. Обращение Шкляр прозвучало во время сегодняшней встречи главы региона с местными жителями. «Это пассажирские перевозки по маршруту Югорск—Советский и Югорск—Советский—Ханты-Мансийск. Занимается этим один единственный предприниматель Стахеев, вопросов к которому за последнее время, наверное, лет за десять, накопилось очень много. Он получал многочисленные предписания, допускал многочисленные нарушения. У него на маршрутах случались ДТП со смертельным исходом. И за последние две недели было как минимум десять обращений в соцсетях о том, что просто не приходят маршрутки, а люди опаздывают из Советского в Югорск на работу», — сказала на встрече Шкляр, выразив надежду, что после вмешательства властей региона Стахеева все же лишат лицензии, а на его место придет добросовестный перевозчик. Также Шкляр сообщила, что по имеющейся у нее информации, СКР инициировало проверку в отношении перевозчика после того, как водитель сломавшегося маршрутного автобуса высадил пассажиров, не доехав до пункта назначения. При этом денег за неоказанную услугу пассажирам не вернули, сказала Шкляр. «На ваше обращение я попрошу отреагировать соответствующие органы» — ответила Комарова. Отдельно она отметила, что не может оказывать какое-либо воздействие на правоохранительные органы. В конце октября в прокуратуре ХМАО сообщали о проверке, которую поручил провести прокурор региона Евгений Ботвинкин после того, как пассажиры авторейса Ханты-Мансийск—Югорск пожаловались на водителя, высадившего их посреди дороги из-за поломки транспорта. Сообщалось, что маршрутный транспорт принадлежал ИП Стахеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Советского района ХМАО, журналист Виктория Шкляр обратилась к губернатору Наталье Комаровой с просьбой организовать ведомственную проверку в отношении действующего и единственного в муниципалитете автоперевозчика, предпринимателя Дмитрия Стахеева, который по ее словам, оказывает населению транспортные услуги низкого качества. Обращение Шкляр прозвучало во время сегодняшней встречи главы региона с местными жителями. «Это пассажирские перевозки по маршруту Югорск—Советский и Югорск—Советский—Ханты-Мансийск. Занимается этим один единственный предприниматель Стахеев, вопросов к которому за последнее время, наверное, лет за десять, накопилось очень много. Он получал многочисленные предписания, допускал многочисленные нарушения. У него на маршрутах случались ДТП со смертельным исходом. И за последние две недели было как минимум десять обращений в соцсетях о том, что просто не приходят маршрутки, а люди опаздывают из Советского в Югорск на работу», — сказала на встрече Шкляр, выразив надежду, что после вмешательства властей региона Стахеева все же лишат лицензии, а на его место придет добросовестный перевозчик. Также Шкляр сообщила, что по имеющейся у нее информации, СКР инициировало проверку в отношении перевозчика после того, как водитель сломавшегося маршрутного автобуса высадил пассажиров, не доехав до пункта назначения. При этом денег за неоказанную услугу пассажирам не вернули, сказала Шкляр. «На ваше обращение я попрошу отреагировать соответствующие органы» — ответила Комарова. Отдельно она отметила, что не может оказывать какое-либо воздействие на правоохранительные органы. В конце октября в прокуратуре ХМАО сообщали о проверке, которую поручил провести прокурор региона Евгений Ботвинкин после того, как пассажиры авторейса Ханты-Мансийск—Югорск пожаловались на водителя, высадившего их посреди дороги из-за поломки транспорта. Сообщалось, что маршрутный транспорт принадлежал ИП Стахеев.