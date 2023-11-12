Собчак ответила на вопрос о выдвижении на выборы президента в 2024 году

Собчак заявила, что не будет участвовать в президентской гонке в 2024 году
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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак не будет выдвигаться на президентских выборах в 2024 году Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что не будут баллотироваться в президенты РФ в следующем году. Об этом она рассказала в ходе разговора с артистом Алишером Моргенштерном (признан Минюстом иноагентом).

«Я не буду. У меня был плохой опыт. <…> Мне не понравилось, что у меня не получилось создать партию», — призналась Ксения Собчак в ходе разговора с Моргенштерном. Интервью опубликовано на youtube-канале артиста. Собчак пояснила, что изначально она баллотировалась от партии «Гражданская инициатива» и планировала в дальнейшем ее развивать, но сделать этого не удалось, так как партия была отрезана от спонсорской поддержки.

Ксения Собчак выдвигалась на выборах президента России в 2018 году. Предстоящие выборы намечены на март 2024 года. От партии «Гражданская инициатива» уже заявил об участии новый кандидат — бывший депутат Госдумы, депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин.

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Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что не будут баллотироваться в президенты РФ в следующем году. Об этом она рассказала в ходе разговора с артистом Алишером Моргенштерном (признан Минюстом иноагентом). «Я не буду. У меня был плохой опыт. <…> Мне не понравилось, что у меня не получилось создать партию», — призналась Ксения Собчак в ходе разговора с Моргенштерном. Интервью опубликовано на youtube-канале артиста. Собчак пояснила, что изначально она баллотировалась от партии «Гражданская инициатива» и планировала в дальнейшем ее развивать, но сделать этого не удалось, так как партия была отрезана от спонсорской поддержки. Ксения Собчак выдвигалась на выборах президента России в 2018 году. Предстоящие выборы намечены на март 2024 года. От партии «Гражданская инициатива» уже заявил об участии новый кандидат — бывший депутат Госдумы, депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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