Baza: двое парней попались при подготовке диверсии в воинской части под Москвой

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , построение, военнослужащие, военная форма, воинская часть
В Подмосковье задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта на территории воинской части (архивное фото) Фото:

Двое молодых парней задержали в Подмосковье за подготовку диверсии на территории воинской части в Дмитровском районе. Они собирали информацию о военной технике, размещенной на территории. Об этом сообщает Baza.

«По мнению следователей, 19-летний Матвей и 18-летний Юрий 8 ноября проникли на территорию воинской части. Они собирали информацию о технике, которую можно уничтожить <…> по указанию спецслужб Украины», — передают авторы telegram-канала. Сообщается, что в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье за подготовку теракта. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Только за октябрь на территории РФ были задержаны несколько человек, подозреваемых в подготовке терактов. В середине октября в Архангельской области спецслужбы пресекли попытку террористического акта на территории воинской части. Теракт планировался и на территории военкомата в Твери.

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Двое молодых парней задержали в Подмосковье за подготовку диверсии на территории воинской части в Дмитровском районе. Они собирали информацию о военной технике, размещенной на территории. Об этом сообщает Baza. «По мнению следователей, 19-летний Матвей и 18-летний Юрий 8 ноября проникли на территорию воинской части. Они собирали информацию о технике, которую можно уничтожить <…> по указанию спецслужб Украины», — передают авторы telegram-канала. Сообщается, что в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье за подготовку теракта. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Только за октябрь на территории РФ были задержаны несколько человек, подозреваемых в подготовке терактов. В середине октября в Архангельской области спецслужбы пресекли попытку террористического акта на территории воинской части. Теракт планировался и на территории военкомата в Твери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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