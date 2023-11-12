Baza: двое парней попались при подготовке диверсии в воинской части под Москвой

Двое молодых парней задержали в Подмосковье за подготовку диверсии на территории воинской части в Дмитровском районе. Они собирали информацию о военной технике, размещенной на территории. Об этом сообщает Baza.
«По мнению следователей, 19-летний Матвей и 18-летний Юрий 8 ноября проникли на территорию воинской части. Они собирали информацию о технике, которую можно уничтожить <…> по указанию спецслужб Украины», — передают авторы telegram-канала. Сообщается, что в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье за подготовку теракта. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Только за октябрь на территории РФ были задержаны несколько человек, подозреваемых в подготовке терактов. В середине октября в Архангельской области спецслужбы пресекли попытку террористического акта на территории воинской части. Теракт планировался и на территории военкомата в Твери.
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