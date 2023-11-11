11 ноября 2023
10 ноября 2023

Власти Нефтеюганска потратят 9 млн рублей на уличные новогодние украшения

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее украшение города. Екатеринбург, новогоднее оформление, новогоднее украшение
Улицы Нефтеюганска к Новому году озарятся десятками гирлянд и перетяжек Фото:

Мэрия Нефтеюганска потратит около девяти миллионов рублей на уличные новогодние украшения. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«Подрядчику необходимо в срок поставить и установить в Нефтеюганске: консоль двойная „Яркая“(54 шт.), консоль „Замерзший водопад“(94 шт.),консоль двойная „Притяжение“(85 шт), перетяжка „Морозные узоры“(4 шт), перетяжка „Золотая“(4 шт)», — сообщается в размещенной на портале документации. Уточняется, что все работы подрядчик обязан выполнить до 15 декабря.

Ранее стало известно, что Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО заморозило процедуру определения подрядчика в конкурсе на строительство семи новогодних ледовых городков в Нефтеюганске. По данным Госзакупок, поводом к этому послужила жалоба, которая поступила к антимонопольщикам. Стартовая цена тендера, объявленного нефтеюганской мэрией в октябре, и котором было двое участников, составляла 18 миллионов рублей. По завершению торгов цена строительства городков составила 13,8 миллионов рублей.

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Мэрия Нефтеюганска потратит около девяти миллионов рублей на уличные новогодние украшения. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Подрядчику необходимо в срок поставить и установить в Нефтеюганске: консоль двойная „Яркая“(54 шт.), консоль „Замерзший водопад“(94 шт.),консоль двойная „Притяжение“(85 шт), перетяжка „Морозные узоры“(4 шт), перетяжка „Золотая“(4 шт)», — сообщается в размещенной на портале документации. Уточняется, что все работы подрядчик обязан выполнить до 15 декабря. Ранее стало известно, что Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО заморозило процедуру определения подрядчика в конкурсе на строительство семи новогодних ледовых городков в Нефтеюганске. По данным Госзакупок, поводом к этому послужила жалоба, которая поступила к антимонопольщикам. Стартовая цена тендера, объявленного нефтеюганской мэрией в октябре, и котором было двое участников, составляла 18 миллионов рублей. По завершению торгов цена строительства городков составила 13,8 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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