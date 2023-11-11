Власти Нефтеюганска потратят 9 млн рублей на уличные новогодние украшения

Мэрия Нефтеюганска потратит около девяти миллионов рублей на уличные новогодние украшения. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки.
«Подрядчику необходимо в срок поставить и установить в Нефтеюганске: консоль двойная „Яркая“(54 шт.), консоль „Замерзший водопад“(94 шт.),консоль двойная „Притяжение“(85 шт), перетяжка „Морозные узоры“(4 шт), перетяжка „Золотая“(4 шт)», — сообщается в размещенной на портале документации. Уточняется, что все работы подрядчик обязан выполнить до 15 декабря.
Ранее стало известно, что Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО заморозило процедуру определения подрядчика в конкурсе на строительство семи новогодних ледовых городков в Нефтеюганске. По данным Госзакупок, поводом к этому послужила жалоба, которая поступила к антимонопольщикам. Стартовая цена тендера, объявленного нефтеюганской мэрией в октябре, и котором было двое участников, составляла 18 миллионов рублей. По завершению торгов цена строительства городков составила 13,8 миллионов рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.