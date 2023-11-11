11 ноября 2023
10 ноября 2023

ФАС заморозила контракт на строительство новогодних городков в Нефтеюганске

В Нефтеюганске срывается исполнение контракта на строительство ледовых городков
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, елка, нефтеюганск, новый год
Антимонопольщики ХМАО заморозили контракт на строительство ледовых городков в Нефтеюганске за 18 млн рублей Фото:

Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО заморозило процедуру определения подрядчика на строительство семи новогодних ледовых городков в Нефтеюганске. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки, посредством которого нефтеюганская мэрия ранее объявила конкурс по поиску исполнителя работ, назначив стартовую цену 18 млн рублей.

«Выполнение работ по устройству ледовых городков в Нефтеюганске. Определение поставщика приостановлено по жалобе», — сообщается на портале, без указания автора жалобы.

Также сообщается, в тендере, объявленном администрацией Нефтеюганска в конце октября, конкурсная комиссия рассмотрела две заявки. Победителем было определено нефтеюганское ООО «Промжилсервис», которое предложило за свои услуги на 4 млн 320 тысяч рублей меньше от стартовой цены. Другой неназванный участник тендера скинул цену на 4 млн 50 тысяч рублей, оказавшись проигравшим.

Ранее сообщалось, что 18 млн рублей, которые изначально планировали потратить власти муниципалитета на ледовые городки, в этом году для Нефтеюганска станет рекордной. Так, по данным Госзакупки, в 2022 году новогодние городки обошлись бюджету города в 12 млн 320 тысяч рублей, а в 2021 году в 5 млн 800 тысячи рублей.

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Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО заморозило процедуру определения подрядчика на строительство семи новогодних ледовых городков в Нефтеюганске. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки, посредством которого нефтеюганская мэрия ранее объявила конкурс по поиску исполнителя работ, назначив стартовую цену 18 млн рублей. «Выполнение работ по устройству ледовых городков в Нефтеюганске. Определение поставщика приостановлено по жалобе», — сообщается на портале, без указания автора жалобы. Также сообщается, в тендере, объявленном администрацией Нефтеюганска в конце октября, конкурсная комиссия рассмотрела две заявки. Победителем было определено нефтеюганское ООО «Промжилсервис», которое предложило за свои услуги на 4 млн 320 тысяч рублей меньше от стартовой цены. Другой неназванный участник тендера скинул цену на 4 млн 50 тысяч рублей, оказавшись проигравшим. Ранее сообщалось, что 18 млн рублей, которые изначально планировали потратить власти муниципалитета на ледовые городки, в этом году для Нефтеюганска станет рекордной. Так, по данным Госзакупки, в 2022 году новогодние городки обошлись бюджету города в 12 млн 320 тысяч рублей, а в 2021 году в 5 млн 800 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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