11 ноября 2023

Boeing-737 совершил в Челябинске аварийную посадку

© Служба новостей «URA.RU»
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Boeing 737 MAX, боинг, boeing 737 max
На борту обнаружена техническая неисправность Фото:

Boeing-737 из Сочи благополучно совершил аварийную посадку в Челябинске. На борту находилось около 190 человек.

«Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске. Борт летел из Сочи. На борту были и дети», — сообщает ТАСС.

В самолете находилось почти 190 человек. Возможная причина — техническая неисправность. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок, сказал собеседник агентства. Оперативные службы были приведены в полную готовность.

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Boeing-737 из Сочи благополучно совершил аварийную посадку в Челябинске. На борту находилось около 190 человек. «Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске. Борт летел из Сочи. На борту были и дети», — сообщает ТАСС. В самолете находилось почти 190 человек. Возможная причина — техническая неисправность. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок, сказал собеседник агентства. Оперативные службы были приведены в полную готовность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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