Boeing-737 совершил в Челябинске аварийную посадку

12 ноября 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

На борту обнаружена техническая неисправность Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak Boeing-737 из Сочи благополучно совершил аварийную посадку в Челябинске. На борту находилось около 190 человек. «Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске. Борт летел из Сочи. На борту были и дети», — сообщает ТАСС. В самолете находилось почти 190 человек. Возможная причина — техническая неисправность. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок, сказал собеседник агентства. Оперативные службы были приведены в полную готовность.

Boeing-737 из Сочи благополучно совершил аварийную посадку в Челябинске. На борту находилось около 190 человек. «Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске. Борт летел из Сочи. На борту были и дети», — сообщает ТАСС. В самолете находилось почти 190 человек. Возможная причина — техническая неисправность. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок, сказал собеседник агентства. Оперативные службы были приведены в полную готовность.