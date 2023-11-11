Boeing-737 совершил в Челябинске аварийную посадку

На борту обнаружена техническая неисправность
Boeing-737 из Сочи благополучно совершил аварийную посадку в Челябинске. На борту находилось около 190 человек.
«Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске. Борт летел из Сочи. На борту были и дети», — сообщает ТАСС.
В самолете находилось почти 190 человек. Возможная причина — техническая неисправность. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок, сказал собеседник агентства. Оперативные службы были приведены в полную готовность.
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