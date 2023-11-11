В курганском селе обмелел противопожарный пруд из-за земельных махинаций чиновников

В курганском селе Введенское обмелел пруд из-за махинаций чиновников

12 ноября 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

В селе Введенское обмелел пруд из-за того, что наполняющая его труба оказалась на соседнем участке частника Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) жители бьют тревогу из-за обмеления противопожарного водоема. Это произошло, в том числе, по причине махинаций чиновников с земельными участками. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «В селе Введенском обмелел противопожарный пруд на улице Пушкина. Он раньше наполнялся талыми водами через трубу, которая проходит по земельному участку, оказавшемуся по вине чиновников в частных руках. Частник просто засыпал трубу мусором», — пояснил Камшилов. По словам Камшилова, бывший глава села был осужден за земельные махинации. Он добавил, что пришла пора властям Кетовского округа навести порядок, изъять незаконно проданные участки и вернуть землю через суд в муниципальную собственность. Камшилов подчеркнул, что весной снова начнется пожароопасный сезон. Депутат отметил, что надо заботиться о противопожарных мерах заранее, а не когда уже стихия придет в село. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по проблеме в администрацию Кетовского округа. Ответ ожидается.

В селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) жители бьют тревогу из-за обмеления противопожарного водоема. Это произошло, в том числе, по причине махинаций чиновников с земельными участками. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «В селе Введенском обмелел противопожарный пруд на улице Пушкина. Он раньше наполнялся талыми водами через трубу, которая проходит по земельному участку, оказавшемуся по вине чиновников в частных руках. Частник просто засыпал трубу мусором», — пояснил Камшилов. По словам Камшилова, бывший глава села был осужден за земельные махинации. Он добавил, что пришла пора властям Кетовского округа навести порядок, изъять незаконно проданные участки и вернуть землю через суд в муниципальную собственность. Камшилов подчеркнул, что весной снова начнется пожароопасный сезон. Депутат отметил, что надо заботиться о противопожарных мерах заранее, а не когда уже стихия придет в село. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по проблеме в администрацию Кетовского округа. Ответ ожидается.