Жительница ХМАО пожаловалась губернатору Комаровой на депутата-спамера. Видео

12 ноября 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Одного из депутатов думы ХМАО заподозрили в рассылке спама Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатору ХМАО Наталье Комаровой пожаловались на депутата-спамера. На встрече с главой региона жительница Югорска заявила, что один из парламентариев окружной думы рассылает подписчикам вопросы о похудении и предлагает продукты сетевого маркетинга. «Депутаты. Не наши городские, окружные — некомпетентные. Мало того, что некомпетентные, так мне в личные сообщения с Ханты-Мансийска приходят [вопросы]: „Вы не хотите похудеть?“, „Вы не хотите зарабатывать?“» — пожаловалась заявительница. Глава региона уточнила, не могут ли такие сообщения быть спамом и попросила назвать данные депутата. Девушка ответила, что на странице регулярно публикуются отчеты о депутатской деятельности. При этом на свои обращения по серьезным поводам она получила из заксобрания множество отписок. Фамилию депутата югорчанка публично называть отказалась, но пообещала сообщить ее губернатору на личном приеме. Ранее URA.RU писало о том, что жители Советского района пожаловались Комаровой на скандального перевозчика. Ранее он высадил жителей на трассе в мороз.

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой пожаловались на депутата-спамера. На встрече с главой региона жительница Югорска заявила, что один из парламентариев окружной думы рассылает подписчикам вопросы о похудении и предлагает продукты сетевого маркетинга. «Депутаты. Не наши городские, окружные — некомпетентные. Мало того, что некомпетентные, так мне в личные сообщения с Ханты-Мансийска приходят [вопросы]: „Вы не хотите похудеть?“, „Вы не хотите зарабатывать?“» — пожаловалась заявительница. Глава региона уточнила, не могут ли такие сообщения быть спамом и попросила назвать данные депутата. Девушка ответила, что на странице регулярно публикуются отчеты о депутатской деятельности. При этом на свои обращения по серьезным поводам она получила из заксобрания множество отписок. Фамилию депутата югорчанка публично называть отказалась, но пообещала сообщить ее губернатору на личном приеме. Ранее URA.RU писало о том, что жители Советского района пожаловались Комаровой на скандального перевозчика. Ранее он высадил жителей на трассе в мороз.