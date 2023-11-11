11 ноября 2023
10 ноября 2023

Жительница ХМАО пожаловалась губернатору Комаровой на депутата-спамера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум арматуростроителей России. Курган, телефон, айпад, чиновник, айфон, депутат
Одного из депутатов думы ХМАО заподозрили в рассылке спама Фото:

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой пожаловались на депутата-спамера. На встрече с главой региона жительница Югорска заявила, что один из парламентариев окружной думы рассылает подписчикам вопросы о похудении и предлагает продукты сетевого маркетинга.

«Депутаты. Не наши городские, окружные — некомпетентные. Мало того, что некомпетентные, так мне в личные сообщения с Ханты-Мансийска приходят [вопросы]: „Вы не хотите похудеть?“, „Вы не хотите зарабатывать?“» — пожаловалась заявительница.

Глава региона уточнила, не могут ли такие сообщения быть спамом и попросила назвать данные депутата. Девушка ответила, что на странице регулярно публикуются отчеты о депутатской деятельности. При этом на свои обращения по серьезным поводам она получила из заксобрания множество отписок. Фамилию депутата югорчанка публично называть отказалась, но пообещала сообщить ее губернатору на личном приеме.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Советского района пожаловались Комаровой на скандального перевозчика. Ранее он высадил жителей на трассе в мороз.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатору ХМАО Наталье Комаровой пожаловались на депутата-спамера. На встрече с главой региона жительница Югорска заявила, что один из парламентариев окружной думы рассылает подписчикам вопросы о похудении и предлагает продукты сетевого маркетинга. «Депутаты. Не наши городские, окружные — некомпетентные. Мало того, что некомпетентные, так мне в личные сообщения с Ханты-Мансийска приходят [вопросы]: „Вы не хотите похудеть?“, „Вы не хотите зарабатывать?“» — пожаловалась заявительница. Глава региона уточнила, не могут ли такие сообщения быть спамом и попросила назвать данные депутата. Девушка ответила, что на странице регулярно публикуются отчеты о депутатской деятельности. При этом на свои обращения по серьезным поводам она получила из заксобрания множество отписок. Фамилию депутата югорчанка публично называть отказалась, но пообещала сообщить ее губернатору на личном приеме. Ранее URA.RU писало о том, что жители Советского района пожаловались Комаровой на скандального перевозчика. Ранее он высадил жителей на трассе в мороз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...